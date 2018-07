Pierce Brosnan uzeo viški šešir za newyoršku premijeru filma

Više od 270 filmskih djelatnika iz Hrvatske, kao i nekoliko životinja, bili su angažirani na snimanju filma 'Mamma Mia! Here We Go Again', koji je prošle godine sniman na Visu. Hrvatska premijera bit će na festivalu u Puli 21. srpnja, nakon čega slijedi 'turneja' po Dalmaciji, odnosno prikazivanja u Bolu, Hvaru, Visu, Komiži, Splitu i Supetru, nakon čega su organizirana i prigodna druženja.

Za sve one koji su na Visu sudjelovali u snimanju filma bit će 24. srpnja posebna premijera kao svojevrsna zahvala otočanima. Osim statista, počašćeni će biti i iznajmljivači apartmana, plovila te neki ugostitelji koji su im bili pri ruci.

IMA STILA Sa šeširom je na Visu ispijao kave, a nosio ga je i u New Yorku

Glavne zvijezde filma, Meryl Streep (69), Pierce Brosnan (65), Andy Garcia (62), Stellan Skarsgard (67) i Colin Firth (57), ipak neće doći na hrvatski otok koji je, poput njih, glumio u filmu - uloga mu je bila imitirati grčki Kalokairi. Većina mlađe glumačke postave doći će još jednom na Vis, kao i dio producentske ekipe.

Brosnan je na newyoršku premijeru filma prije nekoliko dana došao u šeširu koji je 'isfurao' baš kao na Visu. S kojim je oduševljen i koji mu je toliko inspirativan da se između posla i vožnje biciklom primio papira i olovke te risao predivne prizora ispred njega.

CRTAO I PRIČAO O UMJETNOSTI

Posjetio je i galeriju Nenada Marasovića te s njim pričao o umjetnosti. Iskusan i premazan svim mastima, taj bivši Bond, James Bond, spojio je ugodno s korisnim pa je na Vis poveo i suprugu Keely Shaye Smith (54). Ispijali su kave i svaki mogući trenutak koristili za romantiku.

- Čekam zalazak sunca, ovo su nam najljepši dani u životu - pisao je ispod videa na društvenim mrežama Brosnan. Često se vozio po otoku biciklom, zastajkujući samo da 'opali' fotografiju. Ponekad bi s producentima popio kavu, a često je suprugu Keely izveo na večeru. Domaćini su rekli kako je izuzetno otvoren i pristupačan, a Brosnan je to i dokazao, za svakog je imao strpljenja fotografirati se ili dati autogram.

Ostatak ekipe bio je sam, a najviše su se zajedno družili Firth, Garcia i Skarsgard, kojemu je prijalo i jedno hrvatsko pivo. Garcia se volio okupati u uvali Stiniva, a tražio je i da ode na utakmice Hajduk - Inter. Cijeli otok bio je okupiran tijekom snimanja filma, statisti na setu nisu smjeli imati mobitele te su ugovori bili 'složeni' tako da ne smiju otkrivati nikakve informacije sa snimanja.

Barjošku uvalu na Visu, gdje su najviše snimali, stalno su čuvali zaštitari i bilo joj je nemoguće prići. 'Mamma Mia 2' je nastavak filma otprije deset godina. Filmom dominiraju pjesme švedske grupe ABBA, a kritičari su time oduševljeni...