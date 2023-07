Pijanist Zvjezdan Ružić nastupio ispod slapa Kravica: 'Ovo je bio najluđi koncert u mojoj karijeri'

Ove subote vodopad Kravica transformirao se u najljepšu pozornicu na svijetu na kojoj je nastupio višestruko nagrađivani pijanist i skladatelj Zvjezdan Ružić, koji je tog dana sa svojim solističkim projektom Pianotron, osvojio preko 2500 ljudi.

- Ovo je definitivno bio najluđi koncert u mojoj karijeri. S Pianotronom sam već plutao na jezeru i moru, nastupao sam na mnogim lijepim lokacijama, ali ovo - koncert ispod slapova - nikad! Sve je bilo pomalo nestvarno. Dok sam svirao, u pozadini je žuborio slap Kravice, slap koji "pjeva" sam za sebe.. A sve se na kraju priče nekako stopilo u jednu zajedničku melodiju. Ja sam se prilagodio slapu, a u nekim trenucima sam imao osjećaj kako se je i taj slap "prilagodio" meni. Magija, kažem vam - ovim je riječima Zvjezdan ukratko opisao svoj doživljaj koncerta.

Foto: Maja Prgomet

Ružić je otvorio koncert skladbom Michaela Jacksona 'Beat It', u svom originalnom Pianotron aranžmanu. Dok su mnogi očekivali “nekog ozbiljnog plahog pijanistu”, na pontonu se je pojavio Zvjezdan i još jednom dokazao da je puno više od nagrada koje samo potvrđuju njegov talent, muzikalnost i predanost glazbi. Nasmijan, odjeven u vesele boje, koje savršeno dočaravaju njegov razigrani duh.

Uslijedile su njegove autorske skladbe Sakarun i Anamarija. Bilo je tu još obradi svjetskih hitova poput 'Thrillera' Michaela Jacksona, nakon čega nas je Ružić lansirao u svemir pjesmom 'Life On Mars' Davida Bowieja. Slijedila je Zvjezdanova autorska skladba Tvoj život, kada se po prvi put tijekom koncerta, na velikim led ekranima, pojavio eminentni hrvatski pjesnik Luko Paljetak. Na istim tim ekranima, nešto kasnije, svjetski poznati 'Harlem Gospel Chirom', zajedno sa Zvjezdanom poslao je poruke nenasilja i tolerancije skladbom 'Who Taught You That?'.

Foto: Maja Prgomet

Da je oduševljenja bilo na pretek, svjedočila su brojna rasplesana lica, na stotine mobitela koji nisu prestajali snimati njegovu svirku, a ono najljepše- još stotine onih koji od silnog uzbuđenja i u nevjerici, nisu skidali pogled maestralnog nastupa Pianotrona. Iako mu je ovo bio tek prvi koncert u BiH, ovo tek prvi u nizu koncerata koje će Zvjezdan priuštiti Bosansko Hercegovačkoj publici.

Foto: Maja Prgomet

Zvjezdan je koncert zaokružio potpuno neočekivanom suradnjom, nastalom kako nam je otkrio, samo nekoliko dana prije koncerta. Riječ je o Zvjezdanovoj obradi skladbe “Dancing Queen” grupe ABBA, ali ovoga puta u afričkim ritmovima. Nakon što je Zvjezdan s klavirom pošteno rasplesao publiku, odjednom se je na LED ekranima pojavio Aliddeki Brian, multiinstrumentalist i pjevač iz Ugande, koji je svojom interpretacijom, skladbi dao potpuno novi doživljaj.

- Onaj osjećaj probijanja svojih dosadašnjih granica, još jedna nova stepenica na putovanju mene i mog Pianotrona. Bio je ovo jedan visoko rizični pothvat koji je na kraju dana bio nagrađen čistom čarolijom; dan bez oblaka na nebu, slapovi u svojem punom sjaju, savršeni tehnički uvjeti zahvaljujući mojem sjajnom timu i organizatorima - kazao je.

Foto: Maja Prgomet

Koncert su podržali Toni Kraljević, ministar financija Federacije BiH, Vedran Markotić, gradonačelnik Ljubuškog, Turistička zajednica grada Ljubuškog, Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke na čelu s Blagicom Leko, Nikica Vučić, direktor Javnog Poduzeća Parkovi i Yamaha Music Europe čiji je Zvjezdan službeni artist za cijeli svijet. Za organizaciju i koordinaciju cijelog događanja neprocjenjivu je podršku dala Ivana Šaravanja, predsjednice udruge Intro i ravnateljica Glazbene škole Ljubuški.

Ovaj izuzetno tehnički zahtjevan koncert ne bi se mogao ostvariti bez Zvjezdanovih sjajnih suradnika. Zvjezdanov ton majstor Fabijan Lončarić se maestralno izborio sa snažnim zvukom slapova te na oduševljenje svih prisutnih napravio savršeni zvuk. Ponton na kojem je Zvjezdan sigurno plovio izgradili su vrijedni djelatnici JP Parkovi Ljubuški, koji su čitavo vrijeme događanja koncerta bili puna podrška na terenu. Sjajan tim AAP Electronica je postavio čitavi razglas, provlačio kablove kroz vodu, postavljao i kontrolirao LED ekrane tijekom čitavog nastupa.

Foto: Maja Prgomet

Japan Piano Center iz Ljubljane za Zvjezdana je dopremio prekrasan skupocjeni Yamahin klavir koji su postavili na ponton kako bi Zvjezdan mogao plutati ispod slapova. Amer Šanjta, naštimao je klavir što je bilo posebno zahtjevno s obzirom na jako sunce i visoku količinu vlage u zraku. Ovaj su događaj za vječnost zabilježili fotografkinja Maja Prgomet te Medvid produkcija iz Pule koja je snimala cijeli spektakl. Izazov je bila i količina električne energije koja je bila potrebna za realizaciju cijelog spektakla, a za što se pobrinuo Mili Gaće, odnosno tvrtka Pro Stage koji su dopremili agregat koji je uspio iznijeti cijeli koncert bez i jedne tehničke poteškoće. Koncert se u medijima najavljivao prethodna mjesec dana, za što je zaslužan Bojan Dragišić i PR Tvrtka B Creative. Dizajn vizuala za plakate, osmislila je Melanie Grabar, a za tisak svih promotivnih materijala zaslužan je Zvonimir Madžar i njegova tvrtka Convoco.