Piju urin da ostanu mladi, ne potežu vodu, pričaju s biljkama

Većina nas ima neke čudne navike koje obavljamo samo iz sebi znanih razloga. Također, većina nas je ograničena nekim budžetom i te svoje navike ne možemo 'odvesti' na neku drugu razinu. No slavne osobe nisu ograničene budžetom, pa svoje 'ludilo' uvijek mogu odvesti stepenicu više.

Donosimo deset najčudnijih/najluđih navika slavnih osoba:

Megan Fox ne poteže vodu

Jedna od najljepših, ali ne i najtalentiranijih glumica u Hollywoodu ima jednu zaista ogavnu naviku. Nakon odlaska u zahod, Meghan ne poteže vodu.

- Zaista je teško živjeti sa mnom. Ne čistim, razbacujem odjeću gdje stignem, prdim, i često ne potegnem vodu nakon odlaska u zahod - rekla je glumica 2008. godine. Nije Megan praznovjerna ili postoji neki razlog zašto to radi. Jednostavno je, kako ona kaže, zaboravna, a i nije ju briga. Za takve stvari tu su čistačice.

Kesha je pila vlastiti urin

Pjevačica koja se proslavila šljokicama i imidžom zločeste party djevojke, javno je priznala kako je neko vrijeme pila vlastiti urin - kako bi ušla u formu. Jedno je kad to radi Bear Grylls dok glumi da preživljava, ali ovo je neka nova razina ludosti...

- Spremna sam učiniti sve kako bih ostala u formi i bila mladolika - rekla je pjevačica i potegnula jednu 'ljutu'.

Steven Tyler 'fura' lančić sa zubima rakuna

U najmanju ruku ekscentrični Tyler ima nekoliko suludih navika, ali zubi rakuna oko vrata spada u sam vrh njegove ludosti. Sve je počelo u mladosti kad je Steven imao rakuna za kućnog ljubimca te mu se svidio osjećaj dok ga nosi na ramenima. Kad je malo ostario i kad je njegov ljubimac uginuo, glazbenik je otišao u lov, ubio drugog rakuna i od njegovih zubiju napravio lančić...

Nicolas Cage i životinje s dostojanstvenim seksualnim navikama

Jedan od čudnijih likova Hollywooda definitivno je Nicolas Cage. Čovjek je bankrotirao zbog sklonosti ka suludim predmetima, a ima i neke čudne navike što se tiče prehrane.

- Volim sve životinje. Opčinjen sam ribama i pticama. Biram ono što jedem po načinu na koje se te životinje razmnožavaju. Ribe i ptice to obavljaju na fin, dostojanstven način. Ali svinje... Ne jedem svinje jer je to sve 'jako prljavo' - rekao je, vjerovali ili ne, Nicolas Cage za NY Times 2010. godine.

Prince Charles razgovora s biljkama

Na prvu normalni i prizemljeni Charles ujutro najviše voli razgovarati, Ali ne s kraljicom, sinovima, čistačicama, kuharima... Već s biljkama u vrtu.

- Dođem i pričam sa biljkama u vrtu. I to su ozbiljni razgovori. One mi odgovaraju - rekao je ovaj kraljevski čudak za Daily Mail prije par godina.

Chris Pratt skuplja mrtve bube

I to ga je povezalo s bivšom suprugom Anom Farris, jer to im je bila zajednička razbibriga.

- Kad smo prohodali, Chris me pozvao kod sebe u stan. Naravno, nisam mu rekla da imam kolekciju mrtvih buba da ne misli da sam čudna, ali kad smo se popeli, odveo me pokazati svoju kolekciju! Rasplakala sam se od sreće, pa koje su šanse za to?! - čudila se Anna u to vrijeme, Ali, nažalost, bube ih nisu uspjele održati skupa...