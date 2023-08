Pique i nova djevojka Clara Chia Marti sele se u novi dom koji je nekada dijelio sa Shakirom

Bivši španjolski reprezentativac Gerard Pique (36) navodno je svoju novu djevojku Claru Chiu Marti (24) uselio u dom koji je dijelio s dugogodišnjom partnericom Shakirom (46), piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kolumbijska pjevačica zbog Piquea se prije 12 godina preselila u Barcelonu, a sada će u njihov prvi zajednički dom nogometaš useliti s Clarom, djevojkom s kojom ju je prevario. Par je u kući u gradu Cambrilsu živio i dok je pjevačica bila trudna s prvim sinom.

Foto: Instagram

Pique i Shakira zajedno imaju dva sina Milana (10) i Sashu (8). Njihov je dramatičan prekid punio naslovnice mjesecima, posebice nakon što je Kolumbijka bivšeg prozvala u pjesmi 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53'.

Foto: Europa Press

- To je stara Piquéova kuća. To nije novo ljubavno gnijezdo, to je kuća u kojoj će živjeti ili se smjestiti za ljeto s Clarom Chíom - rekao je španjolski reporter Pepe del Rosa i dodao da je riječ o vrlo privatnoj lokaciji.

Foto: FEREY DIDIER

Podsjetimo, prošli se mjesec šuškalo da bi Pique i Clara mogli pred oltar.

- Gerard Pique i Clara Chia će se vjenčati. Bivši nogometaš i njegova djevojka donijeli su ovu vrlo važnu odluku. Isplanirali su i idealan trenutak da podijele sretnu vijest - pisao je također Daily Mail.