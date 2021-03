Pjevačica Vesna Pisarović (42) izvela je pravi spektakl na ovogodišnjoj Dori i izazvala brojne reakcije ljubitelja glazbenog natjecanja. U Opatiji je otpjevala neke od najvećih hitova u svojoj karijeri među kojima su pjesme 'Neka ljudi govore', 'Tako mi nedostaješ' i 'Sasvim sigurna'.

U intervjuu za Gloriju, Vesna je otkrila i kakve su reakcije publike na nastup, koliko je pandemija utjecala na njezin život, a progovorila je i o nekim privatnim detaljima iz svog života.

- Nazvali su me ljudi s kojima se dugo nisam čula, prijatelji, rodbina, suradnica iz prošlosti, nepoznati ljudi - svidjelo im se. Bio je to timski rad. Ništa na opatijskoj sceni nije bilo slučajno, a mi smo uživali u svakom trenutku - od pripreme do paranoje da ništa nećemo stići - rekla je Vesna.

Na brojne branše pandemija je ostavila negativne posljedice, a među prvima na udaru bili su glazbenici koji su preko noći ostali bez brojnih gaža i stalnih prihoda. I Vesna se u intervjuu osvrnula na život u doba korona virusa i otkrila koliko je cjelokupna situacija utjecala na njezinu karijeru.

- S obzirom na to da godinama nastupam sa svojim jazz bendom diljem svijeta, snimam jazz pjesme i albume u suradnji s njemačko - francuskim i američkim glazbenicima, predah mi je dobro došao i prva tri mjeseca sam iskoristila da se dobro naspavam. No, u lipnju 2020. počelo mi je sve nedostajati - i moji nastupi, i odlazak na koncerte drugih glazbenika - priznala je Pisarović koja je već 11 godina u sretnom braku s Ozrenom Pupovcem (44), sinom saborskog zastupnika Milorada Pupovca. Vesna otkriva kako su na vjenčanju bili ležerno odjeveni.

- Nisam imala vjenčanicu. Udala sam se u trapericama i čizmama. Vani je bilo hladno, kraj listopada. I suprug Ozren je isto bio ležerno odjeven, htjeli smo da tako bude - rekla je pjevačica za Gloriju.

Sve do 2020. zajedno su živjeli u Berlinu, ali ih je situacija s pandemijom, natjerala na povratak u Hrvatsku.

- Početkom prošle godine pripremala sam veliki pop - koncert u Domu sportova, koji je zbog pandemije, odgođen, pa sam jednostavno ostala ovdje. U ovom trenutku Zagreb je puno ugodnije mjesto za život od Berlina. Iako nemam priliku nastupati i odlaziti na koncerte, tu se bolje i slobodnije osjećam jer mogu izaći u prirodu. No, zbog korone i potresa to ipak nije grad koji poznajem otprije - rekla je pjevačica za kraj.