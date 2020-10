Piše se scenarij za 'Dinastiju': Puno smo uložili u produkciju, imam ideju tko će glumiti Alexis

Goran Stamenković, vlasnik srpske producentske kuće 'Emotion', potvrdio je vijest da bi hrvatski i srpski gledatelji mogli već iduće jeseni vidjeti našu verziju popularne serije 'Dinastija'

<p>Sad već davne 1984. godine u Jugoslaviji se počela emitirati popularna američka serija 'Dinastija'. Već s prvim epizodama stekla je popularnost, kojoj se nitko nije nadao. </p><p>Kroz devet sezona i 220 epizoda gledatelji su s nestrpljenjem čekali što će se događati s bogatom obitelji Carrington. Inače, u seriji je glumio <strong>Al Corley </strong>(64), koji je utjelovio Stevena, prvog homoseksualnog lika na televizijskom ekranu. </p><p>'Dinastija' je dobila Zlatni globus u kategoriji najbolje dramske serije, a u Jugoslaviji je obarala rekorde gledanosti zbog loše ekonomske situacije. Tada su raskoš i bogatstvo bili nepoznanica u Jugoslaviji te su u seriji mogli vidjeti život multimilijunaša. </p><p>Ove godine u svibnju se na Netflixu emitiralo finale treće sezone nove, modernizirane verzije 'Dinastije', koja se čak upisala u Guinnessovu knjigu rekorda kao najgledanija serija 2019. godine.<a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/snima-se-dinastija-za-srpsko-i-hrvatsko-trziste-producent-goran-stamenkovic-imam-zelju-za-hrvatsku-alexis-ali-ni-ona-sama-to-jos-ne-zna-1049594" target="_blank"> Slobodna Dalmacija</a> javlja kako bi hrvatska verzija 'Dinastije' mogla već iduće jeseni biti na našim televizorima.</p><p><strong>Goran Stamenković</strong>, vlasnik srpske producentske kuće 'Emotion', potvrdio je tu vijest.</p><p>- Dok je u travnju trajala karantena i sva snimanja stala, razmišljao sam o novim projektima i odlučio kako je došlo vrijeme da napravimo kvalitetnu sapunicu. 'Dinastija' se pokazala kao logičan izbor jer je to jedan od najvećih brendova iz vremena bivše Jugoslavije. Poznajem ljude koji su prodavali licencu jer s njima već dugo surađujem i odluka o kupnji je ubrzo pala. Ideja je da radimo dvije verzije, jednu za srpsko, a drugu za vaše, hrvatsko tržište - rekao je Stamenković za Slobodnu Dalmaciju. </p><p>Trenutačno se piše scenarij i odlučuje se tko će glumiti. Trenutačno je sve u fazi pripreme, a ako pandemija to dopusti, snimanja bi trebala krenuti ove zime. Kaže kako već ima na umu tko bi glumio hrvatsku Alexis, koju je u američkoj verziji utjelovila <strong>Joan Collins </strong>(87). </p><p>- Imate uistinu fenomenalne glumce. Od onih s kojima još nisam surađivao svakako je <strong>Goran Bogdan,</strong> još otkako sam ga gledao u seriji 'Fargo'. Svakako ćemo u obziru imati i <strong>Miju Begović</strong>, ona je vrhunska glumica. Idemo za time da gledateljima damo one likove koje očekuju. Naravno, oni će biti prilagođeni hrvatskom podneblju i 21. stoljeću, ali odnos Blakea, Krystle i Alexis, kao i drugih, ne smije se mijenjati - govori redatelj. </p><p>Zasad su isplanirali da prva sezona ima oko 50 epizoda i da se emitira svakog radnog dana. </p><p>- Puno smo uložili u samu produkciju, no o budžetu ne bih govorio. Svakako će sve biti raskošno i siguran sam da će serija biti jako gledana - zaključio je Stamenković.</p>