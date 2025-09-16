Obavijesti

Show

Komentari 7
ONA JE SVOJE REKLA...

Pišek odbrusila predrasudama: Prestara, premršava? Vrijeme je da tome stanemo na kraj...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Pišek odbrusila predrasudama: Prestara, premršava? Vrijeme je da tome stanemo na kraj...
4
Foto: Instagram

Voditeljica je na društvenim mrežama poslala snažnu poruku ženama. Poručila je kako ju je poznati dizajnerski dvojac naučio da 'prekratko' ili 'prenapadno' ne postoji

Ova dva zaigrana lika iz Envy rooma oblačila su me za mnoge značajne trenutke. Ne znam što je to u njima da izvuku pritajeni seksipil iz svake žene, niti kako me uspiju uvjeriti da pridjev ‘prekratak’ ili ‘prenapadan’ ne postoji. I ne postoji.

Tako je Nikolina Pišek započela objavu na Instagramu nakon večeri u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje se pojavila u kreaciji poznatog dizajnerskog dvojca.

NEMA ŠTO NE RADE FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu
FOTO Sve za ljepotu! Naši slavni ne boje se ići 'pod nož': Sredili su grudi, usne, presađuju kosu

Objasnila je da žene često same sebi nameću etikete koje im drugi serviraju, da su 'prestare', 'predebele', 'preozbiljne' ili 'nedovoljno dobre'. No smatra da to nisu stvarne granice nego samo uvjerenja koja nas koče.

- Sve ono čime nas žele omeđiti su na kraju su samo konstrukti u našoj podsvijesti. Ali me veseli da sam tu večer susrela veliki broj žena koje su tim predrasudama stale na kraj. U svojim glavama, a nadam se i polako u javnoj svijesti. Ljubim vas sve koje ste te večeri blistale. Iznutra i izvana - poručila je Pišek.

Foto: Instagram

Reakcije pratitelja bile su brze.

'Ribetino', 'Lijepa žena', 'Kraljica', 'Wow', 'Ova žena nikad nije bila ljepša i nikad nije izgleda bolje nego sad', hvalili su je.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa
EMMYJI ILI SYDNEYJI?

FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa

Sydney Sweeney nije samo prošetala crvenim tepihom Emmyja u nedjelju u Los Angelesu, ona ga je 'zapalila'. U jarko crvenoj satenskoj haljini s dekolteom koji je balansirao između elegancije i provokacije, izgledala je kao da je došla po glavnu nagradu, bez obzira na kategoriju. Šlep se vukao iza nje poput najvjernijeg pratitelja, a reflektori su na svakoj fotografiji hvatali isti trenutak, Sydney u svom elementu.
'Rat dekoltea': Koja je dama pobijedila na crvenom tepihu?
VRUĆA KONKURENCIJA

'Rat dekoltea': Koja je dama pobijedila na crvenom tepihu?

I ove godine crveni tepih Emmyja poslužio je kao modna pista na kojoj su slavne dame pokazale svoje najbolje haljine, ali i poprsje. Glavni favorit publike bila je Sydney Sweeney

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025