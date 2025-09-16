Pišek odbrusila predrasudama: Prestara, premršava? Vrijeme je da tome stanemo na kraj...

Ova dva zaigrana lika iz Envy rooma oblačila su me za mnoge značajne trenutke. Ne znam što je to u njima da izvuku pritajeni seksipil iz svake žene, niti kako me uspiju uvjeriti da pridjev ‘prekratak’ ili ‘prenapadan’ ne postoji. I ne postoji.

Tako je Nikolina Pišek započela objavu na Instagramu nakon večeri u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje se pojavila u kreaciji poznatog dizajnerskog dvojca.

Objasnila je da žene često same sebi nameću etikete koje im drugi serviraju, da su 'prestare', 'predebele', 'preozbiljne' ili 'nedovoljno dobre'. No smatra da to nisu stvarne granice nego samo uvjerenja koja nas koče.

- Sve ono čime nas žele omeđiti su na kraju su samo konstrukti u našoj podsvijesti. Ali me veseli da sam tu večer susrela veliki broj žena koje su tim predrasudama stale na kraj. U svojim glavama, a nadam se i polako u javnoj svijesti. Ljubim vas sve koje ste te večeri blistale. Iznutra i izvana - poručila je Pišek.

Foto: Instagram

Reakcije pratitelja bile su brze.

'Ribetino', 'Lijepa žena', 'Kraljica', 'Wow', 'Ova žena nikad nije bila ljepša i nikad nije izgleda bolje nego sad', hvalili su je.

Foto: Instagram