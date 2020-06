Pišek pokazala koliko je gipka: Napravila špagu u centru grada

<p><strong>Nikolina Ristović</strong> (44) ovih dana uživa u Dalmaciji. Nedavno se fotkala u Splitu, a sada je 'skoknula' do Trogira. </p><p>Na društvenim mrežama je objavila fotografiju kojom je pratiteljima pokazala da je itekako gipka jer je u centru grada napravila špagu.</p><p>- Tko da to ne mogu kaže, jednostavno - laže - napisala je u opis objave koja je 'zaradila' preko 1000 lajkova u vrlo kratkom roku.</p><p>'Bravo', 'Balerina', 'Najljepša si', nizali su se komplimenti, a jedna obožavateljica ju je upitala: 'Samo me zanima jesi se uspjela dignuti?'.</p><p>A prije nego što se izvijala na podu, atraktivna Nikolina je pozirala na splitskoj rivi. Tada je odjenula plave tajice i zelenu majicu s kapuljačom te je obukla šarene tenisice brenda Stella McCartney za koje je 'iskeširala' oko 2500 kuna.</p><p>- Ne mislim da je nužno imati brendove na sebi od glave do pete da bi se dobro izgledalo. Evo ja sad nemam i ne osjećam se loše zbog toga - ispričala je nedavno u intervjuu za 24sata.</p>