Pišek pokazala svoju luksuznu vilu i otkrila kada će se moći useliti u nju: 'Moj mali dio mira'

Voditeljica Nikolina Pišek (47) s pokojnim suprugom Vidojem Ristović kupila je pretprošle godine kuću u podsljemenskoj zoni u Zagrebu nakon što su ona i kći Una Sofija zamalo izbjegle tragediju trovanja plinom u stanu.

Njihove snove i planove o životu u Zagrebu prekinula je Vidojeva iznenadna smrt u svibnju 2022. godine, a iako je Nikolina probala prodati vilu, to se na kraju nije ostvarilo.

Nedavno je voditeljica pokazala dio vile koja je u renovaciji, odnosno bazen, a pored fotografije je napisala: - Moj mali dio mira.

Otkrila je i da se u novi dom planira useliti ove jeseni.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Podsjetimo, četiri mjeseca nakon Vidojeve smrti luksuzna vila u zagrebačkim Šestinama osvanula je u oglasnicima te se prodavala za 1.7 milijuna eura. Riječ je o kući od 420 kvadrata s okućnicom od 1460 kvadrata, a izgrađena je 2012. godine.

Kako je agencija otkrila u oglasu, radovi na vili trebali su biti završeni u siječnju ove godine te nekretnina ima tri spavaće sobe, kuhinju koja vodi prema bazenu i veliki dnevni boravak.

Foto: Instagram

Inače, Nikolina je u travnju 2022., prije smrti svog supruga Vidoja, pokazala da su radovi na kući u punom zamahu. Objavila je snimku na kojoj se mogao primijetiti prekrasan pogled s ogromne terase koji seže na čitavi Zagreb, a vidjeli su se i radnici koji su postavljali podno grijanje.

Vila je tako ostala u Nikolininom vlasništvu, a prije dva mjeseca voditeljica je za Jutarnji rekla da je sve u rukama pravosuđa te da Vidojevoj kćeri iz prvog braka s bivšom suprugom Lanom, Matei, ništa ne osporava.

- Njihove ambicije su malo prevelike. Sad stvarno mogu reći da više nemam obitelj s te strane. Sve je u rukama pravde i pravosuđa. Ja imam vrlo konkretne dokaze o svemu, tako da si ti ljudi rade nepotrebne troškove - otkrila je tada.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Sve skupa je užasno i tendenciozno s njihove strane da me diskreditiraju i onemoguće, iako je vrlo jasno što po zakonu kome pripada. Međutim, oni se pokušavaju ugurati u moje vlasništvo, a ako ne, onda barem usporiti što je moguće više čitav taj proces kako bih ja izgubila ekonomsku snagu i iscrpila se sudskim procesima što je moguće više. A trenutno imam minimalno osam aktivnih procesa, ako ne i više - objasnila je Nikolina.

- Pazite, pa ne borim se ja za nešto s čim moj suprug nije imao veze ili za nešto što bi eventualno moj suprug dobio od svoje bivše žene ili od svojeg oca. Ja isključivo tražim ono što sam stekla i što sam gradila s Vidojem u našem deset godina dugom braku - objasnila nam je ranije Nikolina.

Pišek je morala sama završavati radove na kući koju je pomno uređivala sa suprugom kao njihov zagrebački dom. Prostrana vila u podsljemenskoj zoni bila je njihov odabir kad je bračni par odlučio kćer upisati u vrtić i školu u Zagrebu, a ne u Beogradu. No zbog mnogih tehničkih previda u veljači 2021. Nikolina i kćerkica otrovale su se zbog curenja plina, do kojeg je došlo zbog neispravnih instalacija koje im je jedna zagrebačka tvrtka postavljala u obnovi kuće. Nitko od izvođača radova nikad nije preuzeo odgovornost za to. Ipak, Nikolina je odlučila taj projekt završiti sama i dovesti ga do kraja vlastitim sredstvima. I oko te kuće obitelj pokojnog supruga pravi joj probleme, odnosno pokušavaju joj osporiti pravo na kuću. Unatoč tomu, Pišek je upisana kao jedina vlasnica nekretnine.