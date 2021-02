Lakše mi je da ja odem s vlastitom prolaznošću, smrću, ali da život šestogodišnje djevojčice bude prekinut radi takve banalne greške mi je teško prihvatiti, rekla je u suzama voditeljica Nikolina Pišek Ristović (48) za RTL Direkt nakon što su se ona i njezina kći Una (6) otrovale ugljičnim monoksidom, plinom bez mirisa kojeg još zovu i tihi ubojica.

POGLEDAJTE VIDEO:ž

Nikolina i Una spašene su u zadnji tren. Nakon što mu se Nikolina nije javljala na telefon, njezin suprug Vidoje Ristović (42) je zamolio prijatelja da provjeri što se događa.

- Ja sam mu, on je poslije rekao, neuobičajeno mirnim glasom pričala kako Una jako povraća i boli je glava i kako mene isto, meni se povraća, i boli me glava i zlo mi je, ali ću ja sada poći spavati i sve će biti ok - ispričala je potresena Nikolina pa dodala:

- Riječ je bilo od nekoliko desetaka minuta koje nas je dijelilo do smrti. Koncentracija je bila toliko velika u stanu da ne bismo preživjele.

S kćeri se još nije vratila u stan, već spavaju u hotelu. Kaže kako će nakon potresa i ovog incidenta tražiti novi dom.

- Ja to zaista povezujem s radovima koji se agresivno odvijaju na kući i puno vibracija, puno rušenja zidova i obijanja fasade i baš na zidu gdje smo mi je taj spoj odnosno spoj bojlera i cijevi, ja bih to povezala s time - zaključila je Pišek.