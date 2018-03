'Pitao sam se zašto ljudi imaju ljubavnice, a djecu uče ljubavi'

Kod mene je trajala jedna faza od dvije, tri godine, kada mi je Dubravka puno pomogla, čak kažem i da mi je spasila život, ispričao je pjevač Tony Cetinski (48) u intervjuu za Tportal. Cetinski je istaknuo kako je mislio da se neće više dovesti na 'tračnice karijere' jer je iz njih izletio u jednom trenutku, no i dalje je radio te srećom ima suradnike i prijatelje koji su mu puno pomogli.

Foto: Instagram

- Čak me je dragi Bog pomilovao nekoliko puta u životu jer sam, statistički gledajući, imao veliku šansu da tri puta nestanem. Ne samo na svijetu, nego u karijeri, poslu, da se mogu pozdraviti sa svime bez obzira na glasovne mogućnosti - rekao je pjevač koji je od 2014. u braku s magistricom ekonomije Dubravkom (33). Tvrdi da mu se kada je nakon druge rastave odustao od ljubavi, dogodila osoba kakvu je po osobinama i karakteru zamišljao još u pubertetu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - Kao da sam odavno već s njom - istaknuo je Cetinski koji tvrdi da ne vidi ništa osim supruge. Kaže da ga to zbunjuje jer se uvijek pitao zašto ljudi imaju ljubavnice, a onda dođu kući te glume uzorite muževe i očeve.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Zanimalo me to čisto kao čovjeka: zašto to ljudi čine? Jer ipak 90 posto ljudi to radi, imaju ljubavnice, uče djecu ljubavi, a u braku nisu sretni - ispričao je Cetinski koji tvrdi da je riješio taj rebus u glavi i zbog toga je najsretniji čovjek na svijetu. Nada se da će to trajati do kraja života jer je Dubravka iskrena i čista duša.