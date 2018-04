Pitt i profesorica viđaju se šest mjeseci, a posjećuje ju na poslu

Prije dvije godine Brad Pitt (54) i Angelina Jolie (42) objavili su da se razvode te time šokirali obožavatelje. Njihov brak naizgled je bio savršen, a nakon toga padale su optužbe da je Brad zlostavljao djecu te da je imao problema s alkoholom. Oni su oko cijele situacije bili tajanstveni te je Angie tek kratko komentirala kako su se problemi nagomilali pa su se odlučili razdvojiti.

Foto: Instagram

Holivudski glumac je, prema pisanju stranih medija, pronašao sreću s profesoricom arhitekture i umjetnicom Neri Oxman (42). Sada su 'procurile' i fotke iz studenog koje dokazuju kako je Pitt posjećuje na prestižnom Institutu za tehnologiju u Massachusettsu gdje ona radi.

Brad je pozirao s Oxmaninim studentima, no ona se nije fotografirala kako bi zatajila ljubavnu vezu.

Zbližili su se kada su radili na jednom zajedničkom građevinskom projektu.

My ears are alight with the idea that Neri Oxman and Brad Pitt are dating. I wonder if she has a thing for extremely witty, long dead play-makers. pic.twitter.com/pSlS3EgkFe