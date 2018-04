'Šuška' se o novoj vezi: Brad Pitt ljubi lijepu profesoricu?

Otkako je okončao brak s Angelinom Jolie (42), mediji su Brada Pitta (52) povezivali s brojnim poznatim damama. Isto tako, obožavatelji diljem svijeta nadali su se da će glumac obnoviti ljubav s kolegicom Jennifer Aniston (45). Ipak, čini se da od toga neće biti ništa.

Kako javljaju strani mediji, Pitt ima novu odabranicu. Riječ je o lijepoj profesorici arhitekture i umjetnici Neri Oxman (42) koja, kako su primijetili mnogi, dosta sliči njegovoj bivšoj Angelini.

Par navodno provodi dosta vremena zajedno, a zbližili su se kada su radili na jednom zajedničkom građevinskom projektu.

My ears are alight with the idea that Neri Oxman and Brad Pitt are dating. I wonder if she has a thing for extremely witty, long dead play-makers. pic.twitter.com/pSlS3EgkFe