Pitt o svom najgorem filmu: 'Nije bilo sve kako sam želio'

Brad Pitt (58) iza sebe ima bogatu glumačku karijeru. Mnogi filmovi koje je snimio imaju pohvale, kako kritike tako i publike, poput Oklada stoljeća, Dvanaest majmuna, Nemilosrdni gadovi i Igra pobjednika. Sada je otkrio za koji film smatra da mu je bio najgori projekt u karijeri.

POGLEDAJTE VIDEO:

S obzirom na iskustvo i uspjeh koji je do sada postigao, danas Pitt može slobodno birati vlastite projekte i koristiti kreativnu slobodu da ih ostvari. U počecima svoje karijere situacija je ipak bila drugačija. Tako mu se dogodilo da je bio prisiljen glumiti u filmu Troja, adaptaciji Homerove Ilijade, koju smatra svojim najgorim projektom.

Film je režirao Wolfgang Petersen (81), a Pitt je glumio Ahila, legendarnog nepobjedivog ratnika. Kritika je film dočekala poprilično suzdržano. U to vrijeme Pitt nije mogao izraziti svoje mišljenje zbog ugovornih obveza, no kasnije je otkrio da je požalio što je snimio film jer ga je studio natjerao na to nakon što je odustao od drugog projekta.

- Nije bilo bolno, ali shvatio sam da način na koji se priča o tom filmu nije onakav kakav sam želio da bude. U tome sam napravio vlastite pogreške. Što pokušavam reći o Troji? Nisam mogao izaći iz sredine kadra. To me izluđivalo - otkrio je Pitt u intervjuu za New York Times.

- Postao sam razmažen radeći s Davidom Fincherom. To nije podcjenjivanje Wolfganga Petersena. Das Boot jedan je od najboljih filmova svih vremena. Ali negdje po putu Troja je postala komercijalna stvar. Svaki je kadar bio kao: 'Evo heroja!' Nije bilo misterije" - dodao je Pitt.

Podsjetimo se, u suradnji s Davidom Fincherom (59) Pitt je snimio neke od uspješnijih filmova, poput Klub Boraca, Sedam, Neobična priča o Benjaminu Buttonu i Biti John Malkovich.

Najčitaniji članci