Glazbenica je na poziv Robbija Williamsa još prije godinu dana otpjevala prvu službenu FIFA himnu “Desire” uz samog Robbija, te će to učiniti ponovo na završnici prvenstva
Pjeva na zatvaranju Svjetskog prvenstva s Williamsom i Scherzinger, a dolazi u Zagreb
Laura Pausini pridružit će se Robbieju Williamsu i Nicole Scherzinger na završnoj ceremoniji Svjetskog nogometnog prvenstva koja će se u nedjelju održati na stadionu MetLife u New Yorku, odakle će se spektakl prenositi uživo milijunima gledatelja diljem svijeta uoči finalne utakmice.
Bit će to nezaboravan trenutak koji će pratiti cijeli svijet. a u kojem će se slaviti moć glazbe, nogometa i onih emocija koje povezuju ljude.
Laura Pausini je na poziv Robbija Williamsa još prije godinu dana otpjevala prvu službenu FIFA himnu “Desire” uz samog Robbija, te će to učiniti ponovo na završnici prvenstva, a posebno je zahvalna i sretna što će to učiniti uz takvu glazbenu ikonu, ali i zato što će pjevati na španjolskom jeziku koji čini vrlo važan dio njena delovanja i života.
Laura je posebno osvrnula na svoje korijene: “Ponosna sam što će talijanski glas biti dio ove globalne proslave uz Robbija i Nicole, te ne mogu dočekati podijeliti taj izniman trenutak s nogomentim fanovima na cijelom svijetu!”
Laura Pausini svoj talijanski glas u svojim fantastičnim pjesmama podijelit će i sa hrvatskom publikom 30. 11. 2027. na koncertu u Areni Zagreb. Ima još vremena do tada, ali nemojte čekati dugo kako biste osigurali svoju ulaznicu za koncert ove talijanske dive koja je odavno prešla granice Italije i postala svjetska pop zvijezda.
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