Pjevač boy benda preminuo u 33. godini: 'Tuga je prevelika'

The Wanted, osnovan 2009., postao je poznat u svijetu 2012. singlom "Glad You Came" koji je na Spotifyu imao više od pola milijuna preslušavanja. Tom je do kraja vjerovao u pobjedu

Britanski pjevač Tom Parker, član muškog glazbenog sastava The Wanted, umro je u srijedu u 33. godini od tumora mozga, priopćio je sastav. The Wanted, osnovan 2009., postao je poznat u svijetu 2012. singlom "Glad You Came" koji je na Spotifyu imao više od pola milijuna pregleda. Pjevač je prvi put progovorio o svojoj bolesti u listopadu 2020. Još početkom godine nastupao je sa svojom grupom. U poruci objavljenoj na Instagramu, grupa je rekla da je "shrvana zbog tragične i prerane smrti" Toma Parkera. - Tom je bio sjajan suprug Kelsey i otac Aurelije i Bodhija - dodaje skupina. - Bio je naš brat, riječima ne možemo izraziti bol i tugu koju osjećamo. Zauvijek je u našim srcima.