Billie Eilish otvoreno o borbi s Touretteovim sindromom: 'Svi misle da želim biti duhovita'

Pjevačica Billie Eilish (20) progovorila je o Touretteovom sindromu tijekom gostovanja u posljednjoj epizodi Netflixovog showa 'My Next Guest Needs No Introduction', koji vodi David Letterman. Tijekom emisije pjevačica je imala tik, što je pokrenulo razgovor sindromu s kojim se bori od djetinjstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je Eilish napravila neobičan pokret glavom i ustima, Letterman ju je pitao je li to bilo zbog muhe, na što mu je odgovorila da ima tikove i da ih je u ovom slučaju izazvalo osvjetljenje.

- Jako je čudno, skoro uopće o tome nisam govorila. Najčešća reakcija ljudi na to je smijeh jer misle da pokušavam biti duhovita. A mene to uvijek jako uvrijedi i uvijek na kraju kažem: 'Imam Touretteov sindrom' - ispričala je pjevačica.

- Nikad ne biste pretpostavili koliko ljudi ima Touretteov sindrom. Nekoliko je umjetnika reklo 'ja sam oduvijek imao Tourettea' i to je bilo jako zanimljivo - rekla je Billie.

- Jako sam zbunjena ovim poremećajem i ne razumijem ga. Dijagnosticiran mi je kad sam imala 11 godina. Kao dijete sam imala blaže tikove, ali s vremenom su se mijenjali - objasnila je i dodala da ima boljih i gorih razdoblja, ali da tikovi nikad ne prestaju u potpunosti.

Neki od tikova su dodirivanja ušne resice, podizanja obrva, pokreti čeljusti i napinjanje mišića na ruci.

Touretteov sindrom je rijetki poremećaj živčanog sustava koji počinje u djetinjstvu, a podrazumijeva ponavljajuće pokrete ili neželjene zvukove koji se ne mogu kontrolirati. Primjerice, neprestano treptanje očima, slijeganje ramenima ili trzanje glavom. U nekim slučajevima, osoba može nekontrolirano izgovarati uvredljive riječi i psovke

