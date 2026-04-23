Pjevač D4vd koji je optužen za ubojstvo djevojčice (14) sad je u zatvoru u kojem je i Nick Reiner

Pjevač D4vd (21) je prebačen u zatvor Twin Towers u Los Angelesu dok čeka suđenje za ubojstvo Celeste Rivas Hernandez (14), piše Daily Mail.

Među ostalim zatvorenicima u tom zatvoru nalazi se i Nick Reiner, koji je optužen za ubojstvo svojih roditelja, Michele i Roba Reinera. Inače, u tom zatvoru ranije su boravili i Harvey Weinstein, Robert Durst, Danny Masterson, liječnik Michaela Jacksona Conrad Murray, kao i Paris Hilton.

Tužitelji su objavili i kako su otkrili 'značajnu količinu dječje pornografije' na iCloudu i drugim uređajima glazbenika.

D4vd, pravim imenom David Anthony Burke, uhićen je prošlog četvrtka. Posmrtni ostaci djevojčice u rujnu su pronađeni u prtljažniku Tesle, koja je bila registrirana na njegovu adresu. Nestanak učenice sedmog razreda iz Lake Elsinorea, koji se nalazi oko 112 kilometara jugoistočno od Los Angelesa, prijavila je njena obitelj 2024. godine.

Tužitelji tvrde da je bila žrtva kontinuiranog seksualnog zlostavljanja od strane Burkea najmanje godinu dana, od rujna 2023. do rujna 2024. godine. Majka djevojčice izjavila je da je njezina kći izlazila s muškarcem po imenu David kojeg nikada nije upoznala. Daily Mail piše kako su navodno imali iste tetovaže 'Sshhh' na kažiprstu desne ruke. Obdukcija je potvrdila da je djevojčica imala takvu tetovažu, a fotografije pokazuju da je i Burke ima.

Policija je u Tesli pronašla 'vreću za leševe prekrivenu kukcima s jakim mirisom raspadanja'. Tijelo je bilo raskomadano, a uzrok smrti nije javno objavljen. U trenutku otkrivanja tijela, pjevač je bio na turneji na kojoj je promovirao svoj prvi album 'Withered'.

Nakon toga su otkazana njegova posljednja dva sjevernoamerička koncerta, u San Franciscu i Los Angelesu, zajedno s planiranim nastupom u Grammy muzeju u Los Angelesu, kao i europska turneja koja je trebala započeti u Norveškoj.

Inače, D4vd je stekao popularnost među generacijom Z radi svog stila, koji obuhvaća mješavinu indie rocka, R&B-a i lo-fi popa. Popularnost je stekao kada je 2022. njegov hit 'Romantic Homicide' postao viralan na TikToku, a dosegao je i 4. mjesto na Billboardovoj ljestvici Hot Rock & Alternative Songs.