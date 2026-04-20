STRAVIČAN ZLOČIN

Pjevač D4vd optužen je za brutalno ubojstvo djevojčice (14): Prijeti mu smrtna kazna

Piše Stela Kovačević,
Foto: Instagram

Glazbenik D4vd, pravim imenom David Burke (21), sada je službeno optužen za ubojstvo 14-godišnjakinje Celeste Rivas Hernandez. Ako bude osuđen, prijeti mu smrtna kazna.

Optužen je u ponedjeljak za ubojstvo prvog stupnja s posebnim okolnostima, kontinuirane bludne radnje s osobom mlađom od 14 godina i sakaćenje ljudskih posmrtnih ostataka. 

Foto: LAPD via X

Ured okružnog tužitelja okruga Los Angeles pojasnio je da posebne okolnosti uključuju 'čekanje u zasjedi, počinjenje zločina radi financijske koristi ili ubojstvo svjedoka u istrazi'.

Za te optužbe, koje su podignute u Kaliforniji, predviđena je maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja ili smrtna kazna. Okružni tužitelj Nathan J. Hochman na konferenciji za novinare izjavio je da će se o traženju smrtne kazne odlučivati naknadno. Burke je uhićen je 16. travnja i trenutno se nalazi u pritvoru u Los Angelesu bez mogućnosti jamčevine.

Foto: Instagram

Tijelo djevojčice je pronađeno u Tesli odvučenoj s Hollywood Hillsa 8. rujna, dan nakon što bi Celeste napunila 15 godina. Nestanak učenice sedmog razreda iz Lake Elsinorea, koji se nalazi oko 112 kilometara jugoistočno od Los Angelesa, prijavila je njena obitelj 2024. godine.

Policija je u Tesli pronašla 'vreću za leševe prekrivenu kukcima s jakim mirisom raspadanja'. Tijelo je bilo raskomadano, a uzrok smrti nije javno objavljen. U trenutku otkrivanja tijela, pjevač je bio na turneji na kojoj je promovirao svoj prvi album 'Withered'.

Foto: LAPD via X

Nakon toga su otkazana njegova  posljednja dva sjevernoamerička koncerta, u San Franciscu i Los Angelesu, zajedno s planiranim nastupom u Grammy muzeju u Los Angelesu, kao i europska turneja koja je trebala započeti u Norveškoj.

Inače, D4vd je stekao popularnost među generacijom Z radi svog stila, koji obuhvaća mješavinu indie rocka, R&B-a i lo-fi popa. Popularnost je stekao kada je 2022. njegov hit 'Romantic Homicide' postao viralan na TikToku, a dosegao je i 4. mjesto na Billboardovoj ljestvici Hot Rock & Alternative Songs.

