Policija je uhitila popularnog pjevača! Sumnjaju da je brutalno ubio djevojčicu (14)

Pjevač D4vd (21) uhićen je radi sumnje da je ubio djevojčicu Celeste Rivas Fernandez (14), čije je tijelo u raspadnutom stanju pronađeno prije sedam mjeseci u njegovoj napuštenoj Tesli. No njegovi odvjetnici tvrde da je nevin, piše AP.

Foto: Instagram

- Budimo jasni - stvarni dokazi u ovom slučaju pokazat će da David Burke nije ubio Celeste Rivas Hernandez i da nije bio uzrok njezine smrti - rekli su su odvjetnici obrane Blair Berk, Marilyn Bednarski i Regina Peter.

Policija je izjavila kako će istražitelji u ponedjeljak predočiti slučaj tužiteljima u Uredu okružnog tužitelja okruga Los Angeles. Ured je naveo da će Odjel za teška kaznena djela pregledati slučaj kako bi utvrdio ima li dovoljno dokaza za podizanje optužnice.

Inače, glazbenik je već bio pod istragom radi tog slučaja, no istraga je bila tajna, sve dok 25. veljače pjevačeva obitelj nije podnijela prigovor teksaškom sudu na sudske pozive kojima se od njih tražilo svjedočenje.

Foto: LAPD via X





Tijelo djevojčice je pronađeno u Tesli odvučenoj s Hollywood Hillsa 8. rujna, dan nakon što bi Celeste napunila 15 godina. Nestanak učenice sedmog razreda iz Lake Elsinorea, koji se nalazi oko 112 kilometara jugoistočno od Los Angelesa, prijavila je njena obitelj 2024. godine.

Policija je u Tesli pronašla 'vreću za leševe prekrivenu kukcima s jakim mirisom raspadanja'. Tijelo je bilo raskomadano, a uzrok smrti nije javno objavljen. U trenutku otkrivanja tijela, pjevač je bio na turneji na kojoj je promovirao svoj prvi album 'Withered'.

Foto: LAPD via X

Nakon toga su otkazana njegova posljednja dva sjevernoamerička koncerta, u San Franciscu i Los Angelesu, zajedno s planiranim nastupom u Grammy muzeju u Los Angelesu, kao i europska turneja koja je trebala započeti u Norveškoj.

Inače, D4vd je stekao popularnost među generacijom Z radi svog stila, koji obuhvaća mješavinu indie rocka, R&B-a i lo-fi popa. Popularnost je stekao kada je 2022. njegov hit 'Romantic Homicide' postao viralan na TikToku, a dosegao je i 4. mjesto na Billboardovoj ljestvici Hot Rock & Alternative Songs.