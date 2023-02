Pjevač dobrog srca: Dave Grohl je 16 sati pripremao više od 500 porcija roštilja za beskućnike...

Frontmen rock benda Foo Fighters i nekadašnji bubnjar Nirvane, Dave Grohl (54) kuhao je hranu za beskućnike u Los Angelesu čak 16 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glazbenik je surađivao s organizacijom 'The Hope Mission' na projektu pripreme hrane za beskućnike ovoga tjedna gdje je kuhao rebarca, svinjski but, prsa, kupus i grah, piše TMZ.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Dave je sam snosio sve troškove te 'spavao tu i tamo na parkiralištu dok se meso dimilo', a nahranio je oko 500 beskućnika.

Foto: Screenshot Instagram

- Usred oluje ovaj tjedan. Ovo je Dave Grohl koji priprema više od 500 porcija najboljeg roštilja za one koji žive u našim skloništima. To je klasa - podijelila je neprofitna organizacija 'Hope Of The Valley' fotografiju na Instagramu na kojoj Grohl priprema hranu na kiši.

Foto: Supplied by LMK / IPA

To nije jedino dobro djelo koje je Dave učinio. Iznenadio je medicinsku sestru na traumatologiji TJ Riley, 2020. godine, koja se oporavljala od covida-19, otpjevavši joj serenadu solo verzijom pjesme Everlong.

Foto: Krista Kennell/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, pjevač je prošle godine priznao kako ima problema sa sluhom posljednjih 20 godina.

- Nisam dugo bio na pregledu, znam što će mi doktor reći - 'imate tinitus u lijevom uhu' - izjavio je Grohl u emisiji The Howard Stern Show. Inače, tinitus je simptom koji osoba doživljava kao zvukove u obliku šuma ili zujanja u jednom uhu ili oba, a da pritom nije prisutan podražajni zvuk u okruženju.

Najčitaniji članci