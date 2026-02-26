Pjevač Elio Pisak objavio novi singl. Kaže; Ima me u glazbi taman koliko treba!

Prvi "istarski brk", glazbena legenda Elio Pisak predstavio je novi singl "Ostani tu" koji donosi pjevačevu prepoznatljivu glazbenikovu emociju i pečat. Kako i ne bi kada je sam Elio autor glazbe i teksta. Kaže da inspiraciju pronalazi u ljepoti života i ljubavi.

- Stihove i glazbu napisao sam sam, a aranžman potpisuje Janoš Feher koji je, zajedno sa Cecilijom Feher bio zadužen i za prateće vokale. Pjesma govori o tome kako čovjek u jednom trenutku dođe do toga da ne može više neke stvari držati u sebi, već mora priznati što u srcu nosi. Pa tako i dio teksta glasi; "Ja ne mogu više protiv srca svog"-odao je legendarni glazbenik kojeg mnogi nazivaju "istarskim Mišom Kovačem". Na pitanje znači li to da je zaljubljen, zagonetno je kazao da je u suštini tako.

Buzet: Istarski glazbenik Elio Pisak | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Ja sam uvijek zaljubljen, prije svega u sve što radim. A radim sve sa srcem i užitkom. Posebice kada radim za dobre i drage ljude. Možda se nekima to neće svidjeti ali živimo u vremenu u kojem čovjek znači vrlo malo, da ne kažem ništa. I mislim da bi se jako trebali posvetiti tome da malo više svi imamo drage prijatelje i da ih čuvamo kao pravo blago. Stalno mi je to na pameti i nekako me progoni. Velika mi je želja da se podigne jedna pozitivna strana koja bi ovo naše čovječanstvo i ovaj svijet popravila i učinila boljim mjestom-mudro je kazao glazbenik. Kaže da ga zadnjih godina na sceni ima "taman koliko treba", te da svake godine objavi po jednu novu pjesmu s kojom se predstavi publici.

- Redovit sam nakon objave posljednjeg albuma 2023. godine. Svake godine objavim jednu pjesmu. Tako sam se 2024. godine na CMC festivalu predstavio s pjesmom "Pusti neka zora svane", a godinu kasnije s pjesmom "Hej živote". Pustim ljude da se odmore malo od mene i onda krećem iznova. Glazba je nešto što je u meni oduvijek - ispričao je.

Kada ne piše pjesme, kaže da se bavi "sam sa sobom" kako bi zadržao životnu energiju potrebnu za bilo što što se radi. A glazba je za njega nešto što se ne može ničim nadoknaditi. Kada ne stvara, uživa u branju gljiva i to već godinama. Branje gljiva njegova je velika strast. Iskusan je poznavatelj šumskih plodova i kada god može i stigne, ide u branje. Priroda ga, dodao je, odmara. Zanimalo nas je je li možda na vidiku onda pjesma posvećena tim šumskim "ljepoticama", a pjevač je "kao iz topa" iznjedrio nove stihove.

Evo, upravo mi je na pamet pala ideja o stihovima; U grudima srce udara, kao gljiva ludara"-kroz smijeh je izrecitirao. Ne zna točno koliko je objavljenih albuma iza njega, ali je rekao 22 ili 23 albuma, što nije mala stvar. Video spot za novu pjesmu sniman je na lokaciji Kamenjaka u Premanturi, kraj Pule, u režiji studija "Live" iz Nove Gradiške.