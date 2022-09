Pjevač Maroona 5 u centru seks skandala: 'Imali smo aferu, a sada sina želi nazvati po meni'

Instagram zvijezda Sumner Stroh objavila je TikTok video gdje je priznala kako je imala aferu sa poznatim pjevačem grupe 'Maroon 5' Adamom Levine (43).

Prema njenim riječima afera je trajala više od godinu dana, a odlučila je u javnost izaći sa tom informacijom prije nego jedan od njenih prijatelja vijest proda tabloidima.

- Imala sam aferu s muškarcem koji je oženjen za manekenku Victoria‘s Secreta. Tada sam bila mlada, naivna i, iskreno govoreći, osjećala sam se iskorišteno - priznala je Sumner dok su u pozadini prikazane poruke s pjevačem.

Instagram zvijezda kaje se zbog učinjenog, ali dodaje kako je mislila da je pjevačev brak gotov. Njihova komunikacija s vremenom je prestala sve do jednog dana kada ju pjevač pita može li svoje treće dijete nazvati po njoj.

- Ok, ozbiljno pitanje. Dobit ću još jedno dijete i ako bude dječak, stvarno ga želim nazvati Sumner. Slažeš li se s tim? Smrtno sam ozbiljan - napisao je pjevač navodno.

- Neugodno mi je što sam bila upletena u ovo s muškarcem s potpunim nedostatkom kajanja i poštovan. Ni na koji način nisam pokušavala pridobiti simpatije. Potpuno shvaćam da nisam žrtva ovoga. Nisam ja ta koja je ovdje stvarno povrijeđena. To su Behati i njezina djeca i zbog toga mi je jako žao - kaže.

- Prešutjela sam najvažniji dio, a to je činjenica da sam imala dojam da je njihov brak gotov. Vjerovala sam da to prešućuju kako bi izbjegli negativne medijske natpise jer, kao što sam rekla, bila sam nova u Los Angelesu, pa sam pretpostavila da je to tako sa slavnim osobama njegova kalibra. I zato se osjećam iskorišteno, jer je znao da sam povjerovala sve što mi je rekao zbog svoje ranjive pozicije i činjenice da sam bila nova u gradu. Također, poslao mi je poruku sa svog potvrđenog Instagram profila. Nisam imala razloga da to idem dalje preispitivati. Ali sada shvaćam da je to vjerojatno bila njegova taktika manipulacije - priznala je.

Podsjetimo, pjevač grupe 'Maroon 5' Adam Levine i Viktorijina anđelica Behati Prinsloo (34) očekuju treće dijete.

Prinsloo je pokazala svoj trbuščić dok je bila na odmoru na Havajima sa suprugom i kćerima. Manekenka je pokušala ostati neprimijećena u smeđem šeširu, bijelim sunčanim naočalama i tamnoplavom bikiniju, a kasnije je plava haljina otkrila trbuh.

Levine i Prinsloo već su roditelji djevojčica Dusty Rose (5) i Gio Grace (4). Par se vjenčao 2014. te je pokušao držati svoje dvije kćeri podalje od svjetla reflektora, osim povremenog pojavljivanja na njihovim Instagramima.

Čini se da par već pravi mjesta za prinovu u svojoj obitelji. Još u travnju kupili su vilu u Kaliforniji vrijednu oko 400 milijuna kuna s više nego dovoljno prostora za, uskoro, peteročlanu obitelj.

