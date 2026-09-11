Pjevač Velog Jože za 24sata: 'Teško bi se neka moja bivša mogla prepoznati u pjesmama'

Zagrebački bend Veli Jože predstavlja novi singl „Kažeš mi, dođi!“, a njihov pjevač Goran Knežević za 24sata je otkrio kako je pjesma nastala, zašto su godinama bili „najljeniji bend u gradu“, koliko glazba utječe na njihove privatne živote te što pripremaju nakon aktualnog albuma.

Čežnja, privlačnost i želja za bliskošću u središtu su nove pjesme „Kažeš mi, dođi!“ benda Veli Jože. Riječ je o trećem singlu s aktualnog albuma „A tko će nam sad reći kakav je svijet?“, objavljenog za Croatia Records, no vizualna priča pjesme vodi gledatelja u sasvim drugom smjeru.

Dok stihovi pozivaju na bliskost, u spotu pratimo dvoje ljudi između kojih je ona već nestala. Pjevač i autor Goran Knežević kaže nam kako iza pjesme, unatoč njezinoj intimnoj atmosferi, ne stoji jedna konkretna ljubavna priča.

– Jedna je to od rijetkih mojih pjesama za koju sam imao prvo gotovu glazbu i trebalo je osmisliti tekst. Uglavnom mi tekstovi leže u ladici pa ih uglazbljujem kad nađem slobodnog vremena i inspiracije. Za ovu je bilo obrnuto. Osluškivao sam glazbu koja je nastajala i tražio prikladne riječi i porodila se čeznutljivo-ljubavno-erotska „Kažeš mi, dođi!“ – govori Knežević.

Za spot je bio zadužen redatelj Branko Drakulić Draks, koji je ljubavnu i erotsku atmosferu pjesme odlučio suprotstaviti prizorima veze koja je već završila. Snimljen je u praznom stanu, a glavne uloge pripale su Nastasji Bulat i Petru Čuliću.

Članovi benda redatelju su, kaže Goran, dali gotovo potpuno slobodne ruke.

– Branko je pravi profesionalac. K tome i beskrajno talentiran i stvaralački nastrojen. Kad smo odabrali pjesmu i pronašli lokaciju, prazan stan, za nekoliko dana došao je s potpuno dorađenim scenarijem za spot. Mi smo samo slušali upute što moramo raditi. A kad smo uspjeli pronaći i mladi par, Nastasju Bulat i Petra Čulića, koji su odglumili ono što je Branko htio, našoj sreći nije bilo kraja – kaže.

„Kažeš mi, dođi!“ bendu je postala važna i na koncertima. Upravo njome često otvaraju nastupe.

– Daje nam neku posebnu radost, vedrinu i snagu da izdržimo do kraja nastupa – govori Knežević.

No kada treba izdvojiti jednu od najvažnijih pjesama s albuma, odluka nije jednostavna. Posebno mjesto pripada njihovoj uglazbljenoj verziji Nazorove „Galiotove pesni“.

– Na Županijskom Radio Šibeniku otkrili su „Galiotovu pesan“ Vladimira Nazora, koju smo uglazbili u cijelosti, svih pet kitica. Ona nam je najzahtjevnija i najsloženija za izvođenje i ima posebnu težinu. Možda je i ona najvažnija – kaže.

Foto: Matija Sertić

Već razmišljaju i o sljedećem singlu, a jedan kandidat posebno se istaknuo.

– Mislim da bi sljedeći singl i spot mogla biti „Čuješ li što ti pjeva zlatna ptica“. Nadam se da će ugodno iznenaditi slušatelje kao što je i nas ponijela i energizirala kad smo je snimali i kad je izvodimo uživo – najavljuje Goran.

Neobičan naslov albuma „A tko će nam sad reći kakav je svijet?“ nastao je iz stiha pjesme „Pozdrav tebi, Stari“, koja ima posebno emotivno značenje. Knežević ju je napisao u sjećanje na prerano preminulog prijatelja benda Gorana Starčevića, filozofa koji im je, prisjeća se, znao ponuditi odgovore na teška životna pitanja.

Na pitanje tko bi im danas mogao reći kakav je zapravo svijet, Goran odgovara bez puno dvojbe.

Foto: Matija Sertić

– To je bar jasno! Veli Jože je taj koji daje odgovore na to pitanje. Onaj tko presluša album doći će do novih saznanja, ali i do utjehe. Rock-umjetnost je ljekovita i spoznajna – govori. Dodao je i vlastiti recept za suočavanje sa svijetom.

– Čitajte filozofe, slušajte dobru rock-glazbu i ne bojte se svijeta u kojem živimo!

Put Velog Jože do aktualnog albuma nije bio brz. Dugo su djelovali kao demo-bend na zagrebačkoj sceni, svirali po manjim klubovima i snimali demo-albume ponajprije za prijatelje, poznanike i rodbinu.

– Jedan kritičar nazvao nas je najljenijim bendom u gradu – prisjeća se Knežević.

S aktualnim albumom, kaže, stvari su se napokon posložile.

– Tek s ovim albumom zvijezde su se poklopile i dale nam priliku da izađemo pred širu publiku. Više nije bilo mjesta za lijenost. Dobro smo se usvirali, našli sjajnog ton-majstora Nenada Zubaka i snimatelja Marinka Belavića-Marca, Mirjana je bila nadahnuta za produkciju, a Croatia Records se zainteresirala i objavila album – govori.

Iako glazbi pristupaju ozbiljno, članovima Velog Jože ona nije primarno zanimanje. Knežević kaže kako u bendu njeguju „amaterizam u najboljem smislu te riječi“.

Nakon koncerata, proba i studija vraćaju se svojim svakodnevnim poslovima. Mirjana Zubak Mičetić, Robert Mifka i Goran rade u prosvjeti, dok je Marijan Povodnik privatni poduzetnik.

– Ne moram ni isticati da su nam obitelji glavna potpora, česti pratitelji na putovanjima i najvjernija publika. Što bi se reklo, materijalno ne živimo od glazbe, ali živimo za nju – kaže Knežević.

Upravo je balansiranje između glazbe, posla, obitelji i prijateljstava tijekom godina bilo jedan od najvećih izazova.

– Sviranje u Velom Joži, uz naše „prve“ profesionalne poslove, bilo je veliki izazov za sve naše veze, prijateljstva i naše obitelji. Hvala svima koji su ostali uz nas, koji vole i razumiju ono što stvaramo. Vrijedilo je imati ih za potporu. Oni koji su otišli, neka im je sretno na nekom drugom putu – govori.

Ni odnosi unutar samog benda nisu uvijek bez rasprava. Ipak, neslaganja se uglavnom svode na glazbu.

– Ako ima neslaganja, onda su ona uglavnom umjetničke prirode i odnose se na aranžiranje pjesama. Ponekad dolazi do rasprave kako pomiriti moj kantautorski senzibilitet i rock-pristup ostalih članova benda – kaže.

Iako su ljubav, odnosi i intima česte teme njegovih tekstova, Knežević naglašava da njegove pjesme nisu svojevrsni dnevnici bivših veza.

Foto: Matija Sertić

– Pri stvaranju pjesama uvijek koristim mješavinu osobnog iskustva, onoga što čujem od drugih, što pročitam na zadanu temu, što izmaštam i onoga što odsanjam. Sve navedeno služi kao građa od koje zidam konstrukciju – objašnjava.

Zbog toga se, dodaje, njegove bivše partnerice teško mogu pronaći u pojedinim stihovima.

– Moje ljubavne pjesme nikad nisu napisane ili posvećene nekoj konkretnoj osobi, kao primjerice Arsenova „Ne daj se, Ines“, tako da bi se teško neka od mojih bivših partnerica mogla prepoznati – kaže.

A odustajanje od benda? O tome, čini se, nema previše govora.

– Sviranje pred publikom neponovljivo je umjetničko iskustvo. Svaka pozitivna reakcija vraća ti ono što si uložio dok si stvarao. Tako da od benda ne možeš odustati dok god imaš fizičke snage za svirku! – poručuje Knežević.

Nakon aktualnog albuma i tri singla Veli Jože ne planira usporiti. Na albumu, smatraju, postoji još pjesama koje zaslužuju dobiti priliku kao singlovi i spotovi.

– Veliko nam je zadovoljstvo kad pjesme dobiju i svoj vizualni identitet. Pjesme za sljedeći album već sviramo na koncertima i osluškujemo reakcije publike, a neostvarenih ciljeva ima koliko god poželiš – govori Goran.

Iako iza njih već stoje godine zajedničkog muziciranja, završava rečenicom koja možda najbolje opisuje trenutačno raspoloženje u bendu:

– Pa tek smo na početku karijere!