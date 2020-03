Pjevačica (25) je dobila koronu: Izlazila sam jedino u trgovinu!

Da korona virus ne bira koga će zahvatiti, dokazali su brojni celebrityji koji su se uspjeli zaraziti. Jedna od njih je i američka country zvijezda Kalie Shorr (25).

Foto: Instagram

Pjevačica je na društvenim mrežama otkrila da je dobila kobni virus iako je tri tjedna provela u karanteni, pri čemu je tek povremeno odlazila u trgovinu po namirnice.

Despite being quarantined (except for a handful of trips for groceries) for three weeks, I managed to contract COVID 19. I'm feeling significantly better, but it's proof how dangerous and contagious this is. It's endlessly frustrating to see people not taking this seriously.