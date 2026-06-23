Pjevačica benda Sprints je na INmusicu nastupila u hrvatskom dresu pa oduševila publiku

Drugi dan ovogodišnjeg INmusic festivala obilježio je energičan nastup irskog post-punk benda Sprints, a poseban trenutak dogodio se kada je frontmenica i pjevačica Karla Chubb na pozornicu izašla u hrvatskom nogometnom dresu. Taj potez izazvao je oduševljenje među okupljenom publikom na zagrebačkom Jarunu, koja je glazbenike nagradila glasnim pljeskom i ovacijama.

Foto: Tina Ozmec-Ban/24sata

Sprints, jedan od najzanimljivijih novih bendova na alternativnoj rock sceni, poznati su po eksplozivnim nastupima i snažnoj povezanosti s publikom, a ni njihov nastup na INmusicu nije bio iznimka. Od prvih taktova bend je uspio podići atmosferu, a brojni posjetitelji okupili su se ispred glavne pozornice kako bi uživo čuli hitove koji su ih posljednjih godina lansirali među najperspektivnija europska rock imena.

INmusic festival već godinama slovi kao jedan od najvažnijih glazbenih događaja u regiji, poznat po dovođenju velikih svjetskih imena, ali i predstavljanju novih izvođača koji tek osvajaju međunarodnu publiku.

*uz korištenje AI-ja