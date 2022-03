Pjevačica iz 'Zvezdi Granda' ulovila dečka u prevari i otkrila detalje: 'Problem je bio u meni'

Bivša natjecateljica srpskog glazbenog showa 'Zvezde Granda' Lejla Zahirović osvrnula se javno na partnerovu prevaru. U početku mu je sve oprostila, no kasnije se zbog toga pokajala, pojašnjava.

Naime, Lejla je u partnerovom mobitelu pronašla poruke, ali je sve prešutjela i oprostila mu. Međutim, sada se zbog toga pokajala.

- Događalo se da sam partnera uhvatila u prevari i prelazila sam preko toga. U pitanju su prepiske bile, tako te neke stvari. Ono što svatko danas prolazi. Prešutjela sam, mislila sam da će mi moj partner tada sve to sam priznati, vjerovala sam da će se sam pokajati i reći: 'Moram ti nešto priznati...'. Trpjela sam sve to i držala u sebi do trenutka kad sam otišla bez razloga. Nikada mu nisam rekla da sam sve saznala i da znam što je radio - izjavila je Lejla za Telegraf Jetset.

Na pitanje hoće li se njezin bivši partner pronaći u tome što je govorila, kaže, više će se njih pronaći.

- Nikada me nitko nije pozvao i ispričao se, i dalje je krivio mene. Pokušali su manipulirati sa mnom, okrenuti sve na svoju stranu, da mogu reći: 'Ti si kriva, ti trebaš ispričati za to'.

No, ipak tvrdi kako je problem bio u njoj.

- Bila sam ta osoba koja kada osjeti mali dio nečije pažnje, daje sve od sebe i preko svega prelazi toj osobi. Isključivo sam krivila sebe što sam to dopustila. Dobro sam se opametila i dobro me to poljuljalo - zaključila je Lejla.