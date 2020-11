Pjevačica Jelena iz 'Večere': 'S pet godina sam prvi put stala na binu i znala sam da je to - to'

<p>U najnovijoj epizodi 'Večeri za 5 na selu' kuhala je pjevačica <strong>Jelena Barač</strong> (35) iz Pavučnjaka. Ispričala je kako se u pjevanje zaljubila igrom slučaja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- S pet godina sam prvi put stala na binu i već tada sam znala da je to to, moj životni poziv. Kad zabavljam druge ljude, osjećam se jako ispunjeno, pogotovo kad ih pjesma pogodi i kad pjevaju sa mnom - to je stvarno neopisiv osjećaj - rekla je.</p><p>Dodala je kako, osim što pjeva, piše pjesme.</p><p>- Imam nekoliko svojih autorskih pjesama. Kad ne pjevam, vrijeme provodim kod kuće sa sinom. Tomo je karakterom na mene, ali i otac mu je isto veseljak tako da mislim da tu neće biti problema, bit će društven i komunikativan, sigurna sam. I glazbenik, apsolutno - poručila je.</p><p>Otkrila je da stajlinge za nastupe bira sama.</p><p>- Uglavnom obučem nešto kako se taj put osjećam - poručila je.</p><p>Za sebe kaže da je kao osoba vrlo iskrena i emotivna.</p><p>- Jako sam nekad inatljiva i tvrdoglava, što je nekad i jako loše po mene. U životu me sretnom čine ljubav, stvaranje novih prijateljstva i naravno moj sin i moj suprug - objasnila je.</p><p>Inače, kada je nakon Jelenine večere krenulo ocjenjivanje, drugi natjecatelj <strong>Tomislav</strong> šokirao je gledatelje. Dao joj je ocjenu dva zbog lutke u glavnom jelu jer smatra da je bilo puno dlaka okolo po hrani.</p>