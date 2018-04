Pjevačica mužu našla ljubavne poruke, a on ju zatim pretukao

On je pijana budala, stiskao me, šamarao i udarao rukama i nogama, rekla je pjevačica Nataša Bekvalac (37) liječnicima na Hitnoj pomoći gdje je bila zbog ozljeda glave, piše srpski tabloid Blic. Dodaje kako je Natašu pretukao njezin muž, poduzetnik i IT stručnjak Luka Lazukić (37) u noći s prošlog petka na subotu nakon što se vratio pijan iz izlaska.

Lazukić je legao kraj srbijanske pjevačice i zaspao, a ona je uzela njegov mobitel i vidjela ljubavne poruke druge žene. Bekvalac je potom probudila supruga i posvađali su se pri čemu je on fizički nasrnuo na nju. Udarao ju je rukama i nogama te je pjevačica sljedećeg jutra otišla liječniku zbog svojih ozljeda.

Srpskom tabloidu je izvor otkrio kako Bekvalac ima potres mozga i kako je cijelu noć nakon što ju se muž pretukao povraćala. Policija je odmah uhitila Lazukića i zadržala ga u pritvoru. Osim poruka druge žene, par se svađao i radi novca koji je Luka uzeo pjevačici i posudio prijatelju, a on ga nije vratio.

Bekvalac će nakon ovog incidenta tražiti razvod braka od Lazukića s kojim je u braku od rujna prošle godine, tvrdi Blic. Par ima kćer Katju koju je Bekvalac rodila 28. veljače.

- Sve je proteklo u redu. Čekamo da Nataša izađe kako bismo proslavili - komentirao je Lazukić rođenje kćeri. Bekvalac je na društvenoj mreži podijelila fotografiju iz bolnice i istaknula da ne može riječima istaknuti kako se osjeća.

- Ne postoji sretnija žena na svijetu od mene - zaključila je tada pjevačica. Bekvalac iz prošlog braka s bivšim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem (41) ima kćer Hanu (11).