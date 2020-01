Pjevačica odmara na sunčanoj Floridi, sve oduševila linijom

Britanska pjevačica Ellie Goulding (33) proslavila se mnogobrojnim hitovima poput 'Love Me Like You Do', 'Lights', 'Burn', 'Still Falling For You', a posljednjih je godina promijenila i svoj privatni život.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Svojedobno je slovila za jednu od ozbiljnijih partijanerica, no fit izgled i miran obiteljski život danas su joj uz karijeru prioriteti. Ellie je početak 2020. dočekala u sunčanoj Floridi, na plažama Miamija, a svojom linijom je impresionirala obožavatelje.

Foto: Splash News/MEGA / Mega Agency / Profimedia

Oni koji ju prate od samih početaka karijere tvrde da je pjevačica zbog nesigurnosti napravila nekolicinu korekcija na sebi, iako su joj po mišljenju mnogobrojnih bile potpuno nepotrebne.

Goulding se prošle godine udala za Caspara Joplinga (28), a na vjenčanju su bili mnogi poznati, uključujući princeze Beatrice (31) i Eugenie (29), glumca Orlando Bloom (43) u pratnji djevojke, pjevačice Katy Perry (35) te Jamesa Blunta (46) i Siennu Miller (38). Ellie se sa suprugom prošlog ljeta pojavila i na Hvaru pa se čini da pjevačica više od ičega voli sunce i more.

