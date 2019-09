Ellie je sa suprugom prošetala Hvarom: Uživaju nakon svadbe

Britanska pjevačica Ellie Goulding (32) sa suprugom Casparom Joplingom (27) stigla je na Hvar kako bi nesmetano uživali na medenom mjesecu, nakon što su ovog vikenda izrekli sudbonosno 'da', doznaje Story.hr.

Foto: Instagram

Par je jučer prošetao centrom grada, a pristupačna Ellie je bila raspoložena i za fotografiranje sa svojim obožavateljima.

- Ona i suprug nasmiješeni su šetali centrom Hvara. Djelovali su jako zaljubljeno, stalno su se pogledavali i držali za ruke. Ellie je jako ljubazna i pristupačna. Čestitale smo joj na vjenčanju, a ona nam je poželjela ugodan ostatak dana. Zatim se u društvu supruga uputila u hotel 'Palace Elizabeth' - ispričala je jedna od obožavateljica pjevačice.

Par se vjenčao nakon dvije godine veze u gotičkoj katedrali York ispred koje su se okupili brojni obožavatelji, ali i poznate 'face' koje su došle na svadbu. Među njima su princeze Beatrice (31) i Eugenie (29), glumac Orlando Bloom(42) u pratnji djevojke, pjevačice Katy Perry (34) te James Blunt (45) i Sienna Miller (37).

Foto: James Hardisty/Press Association/PIXSELL

Očekivalo se da će stići i princ William (37) i Kate Middleton (37), s obzirom na to da je ona nastupila na njihovom vjenčanju 2011., a pjevala je i lani na vjenčanju princeze Eugenie, gdje je izvela hit 'Love Me Like You Do'.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Inače, par je za planiranje vjenčanja angažirao istu agenciju koja se brinula o svadbi princa Williama i Kate Middleton, princa Harryja (34) i Meghan Markle(38) te Pippe Middleton (35) i Jamesa Matthews (44).