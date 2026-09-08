Pjevačica u Veneciji pokazala nedepilirane noge pa oduševila žene: 'Mogla bih zaplakati...'

Phoebe Bridgers (32) na Filmskom Festivalu u Veneciji pojavila se u elegantnom crnom odijelu sa suknjom iz Guccijeve kolekcije za jesen 2026., no fanovi su primijetili nešto drugo.

Indie pjevačica u Veneciju je stigla promovirati svoj film 'Primetime', no usput je promovirala i prirodan izgled pojavivši se na press konferenciji nedepiliranih nogu, što je oduševilo žene diljem svijeta. Nešto ranije, Bridgers se na crvenom tepihu pojavila u prozirnoj haljini Alexandera McQueena, a kasnije je na Instagramu pokazala znojne mrlje ispod pazuha.

Foto: Instagram

- Mrlje od znoja... Zbog tebe se osjećam kao da nisam sama - napisala je jedna komentatorica ispod objave, piše People.

- Mogla bih zaplakati. Prvi put vidim svoju najdražu umjetnicu u ženstvenoj odjeći s dlakama na nogama, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu, a to bi i trebala biti. Phoebe Bridgers, ne znaš koliko mi ovo znači - napisala je druga obožavateljica na platformi X.

Foto: Yara Nardi

Bridgers se ovim potezom pridružila sve većem broju slavnih osoba koje posljednjih godina na crvenom tepihu prihvaćaju svoje prirodne tjelesne dlačice, među kojima su Rachel McAdams, Madonna, Amandla Stenberg i druge. Jedan od najpoznatijih primjera svakako je Julia Roberts koja je na premijeri romantične komedije 'Notting Hill' u Londonu 1999. pokazala neobrijane pazuhe.

- Mahala sam publici i tada su svi primijetili dlake ispod mojih pazuha. Nastao je skandal - prisjetila se Roberts godinama kasnije u intervjuu za Vogue.