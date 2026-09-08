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IMALA I ZNOJNE MRLJE

Pjevačica u Veneciji pokazala nedepilirane noge pa oduševila žene: 'Mogla bih zaplakati...'

Piše Magdalena Mucić,
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Pjevačica u Veneciji pokazala nedepilirane noge pa oduševila žene: 'Mogla bih zaplakati...'
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Foto: Yves Herman
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Phoebe Bridgers (32) na Filmskom Festivalu u Veneciji pojavila se u elegantnom crnom odijelu sa suknjom iz Guccijeve kolekcije za jesen 2026., no fanovi su primijetili nešto drugo

Admiral

Phoebe Bridgers (32) na Filmskom Festivalu u Veneciji pojavila se u elegantnom crnom odijelu sa suknjom iz Guccijeve kolekcije za jesen 2026., no fanovi su primijetili nešto drugo.

Indie pjevačica u Veneciju je stigla promovirati svoj film 'Primetime', no usput je promovirala i prirodan izgled pojavivši se na press konferenciji nedepiliranih nogu, što je oduševilo žene diljem svijeta. Nešto ranije, Bridgers se na crvenom tepihu pojavila u prozirnoj haljini Alexandera McQueena, a kasnije je na Instagramu pokazala znojne mrlje ispod pazuha. 

Foto: Instagram
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- Mrlje od znoja... Zbog tebe se osjećam kao da nisam sama - napisala je jedna komentatorica ispod objave, piše People. 

- Mogla bih zaplakati. Prvi put vidim svoju najdražu umjetnicu u ženstvenoj odjeći s dlakama na nogama, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu, a to bi i trebala biti. Phoebe Bridgers, ne znaš koliko mi ovo znači - napisala je druga obožavateljica na platformi X. 

83rd Venice International Film Festival - Photocall for the movie "Primetime" in competition
Foto: Yara Nardi
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Bridgers se ovim potezom pridružila sve većem broju slavnih osoba koje posljednjih godina na crvenom tepihu prihvaćaju svoje prirodne tjelesne dlačice, među kojima su Rachel McAdams, Madonna, Amandla Stenberg i druge. Jedan od najpoznatijih primjera svakako je Julia Roberts koja je na premijeri romantične komedije 'Notting Hill' u Londonu 1999. pokazala neobrijane pazuhe. 

- Mahala sam publici i tada su svi primijetili dlake ispod mojih pazuha. Nastao je skandal - prisjetila se Roberts godinama kasnije u intervjuu za Vogue.  

83rd Venice International Film Festival - Photocall for the movie "Primetime" in competition
Foto: Yara Nardi

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