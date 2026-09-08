Naša Lucija nas je napustila prerano, i zauvijek. Njena postignuća bila su izvor radosti i ponosa, napisao je Miroslav Piplica, bivši predsjednik Austrijsko-hrvatske zajednice
ŠOKANTNO Iznenada umrla Miss Austrije, Hrvatica Lucija (22)
Lucija Šišić, Miss Austrije, iznenada je preminula, javljaju tamošnji mediji. Imala je samo 22 godine. Lucija je titulu Miss Austrije osvojila 2024. godine.
Po pisanju austrijskih medija, Lucija je rođena u Beču te je bolovala od teške srčane mane zbog čega je sedam puta bila podvrgnuta zahtjevnim operacijama. Posljednju je imala krajem prošle godine. Njeni roditelji porijeklom su iz Bosanske Posavine u BiH te su usko povezani s hrvatskom zajednicom u Beču.
- Naša Lucija nas je napustila prerano, i zauvijek. Bila je ponos svojih roditelja, podrijetlom iz naše Posavine, i cijele hrvatske zajednice u Austriji. Njezini uspjesi bili su razlog za radost i ponos, ali ono po čemu ćemo je najviše pamtiti jest njezina ljudskost i vedrina. Počivaj u Božjem miru, dragi naš anđele - napisao je na Facebooku Miroslav Piplica, predsjednik Udruge iseljenih Imoćana, i prijatelj obitelji Šišić, po pisanju dnevnog lista Heute. O svojoj bolesti je Lucija pričala u intervjuu za Heute 2024. godine.
- Sportski tjedni su se održavali bez mene. Moje je djetinjstvo jednostavno bilo drugačije, ali me je i ojačalo - kazala je tada. Po pisanju oe24, Lucija je bila studentica nastavničkog studija, a veliku ulogu u njenom životu imala je vjera, o čemu je govorila za portal AlleWelt.
- U mom je djetinjstvu vjera imala vrlo važnu ulogu, osobito zbog mojih zdravstvenih izazova. Kroz ta teška razdoblja razvila sam snažnu povezanost s Bogom jer mi je uvijek bio potreban uz mene - kazala je Lucija. Uz intenzivan studij voljela je šetati, a nedjeljom navečer s prijateljicama je odlazila na misu. Od Lucije se oprostila i organizacija Miss Austrije 'Mission Austria'.
- Luciju ćemo pamtiti kao prekrasnu mladu ženu. U ovim teškim trenucima naše misli i iskrena sućut upućeni su njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su joj bili bliski. Draga Lucia, zauvijek ćeš ostati dio naše obitelji Miss Austrije - napisali su na Facebooku.
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