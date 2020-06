Pjevačica Zvezda Granda mrdala guzom pa su joj 'izvirile' gaćice

<p>U najnovijoj epizodi glazbenog showa 'Zvezde Granda' nije nedostajalo drame, a posebnu pozornost privukla je natjecateljica <strong>Marica Đukić </strong>(35) iz Beograda.</p><p>Njezina mentorica je <strong>Marija Šerifović</strong> (35), a borila se protiv kandidatkinje <strong>Natalije Joksimović</strong> (17), čiji je mentor <strong>Jelena Karleuša</strong> (41).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Marica je odjenula šljašteću haljinu kojom je istaknula dekolte, no to nije jedino što je pokazala.</p><p>Pjevala je Karleušin hit 'Ide maca oko tebe' pa se tijekom nastupa izvijala i mrdala guzom, a u jednom trenutku 'izvirile' su joj crne gaćice.</p><p>Ipak, čini se da joj žiri to nije mnogo zamjerio s obzirom na to da je dobila maksimalnih pet glasova i time izborila prolaz u četvrti krug natjecanja.</p><p>To se nije svidjelo Jeleni koja se pobunila jer je smatrala da su zakinuli njezinu kandidatkinju pa je u jednom trenutku ustala i sarkastično pljeskala.</p><p>- Jedan veliki aplauz mojim kolegama koje su večeras pokazale kako su krajnje neobjektivne. Dali ste lošijoj pjevačici svih pet glasova, bravo! - poručila je.</p><p>No kasnije je i Karleuša slavila jer je njezina natjecateljica ipak prošla dalje.</p>