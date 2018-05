Pjevačici ispala ogrlica vrijedna milijun kn: 'Bila je potrgana...'

Ovo je prvi put da se nešto slomilo dok je to zvijezda nosila, istaknuo je glasnogovornik Djula nakita. Ariana Grande (24) pjevala je na dodjeli glazbenih nagrada Billboard Music Awards u Grand Garden Areni u La Vegasu prije nekoliko dana kada joj ispala dijamantna ogrlica, piše Page Six.

- Imala je neispravan mehanizam - objasnio je glasnogovornik zašto je ogrlica od 45 karata vrijedna 169.000 dolara (oko milijun kuna) tako lako ispala s vrata pjevačice. To se dogodilo dok je Ariana pjevala svoj hit 'No Tears Left To Cry'.

- Srećom, ogrlica nije skliznula s pozornice. Pronašli smo ju u kutu na olakšanje svih nas - rekao je glasnogovornik. Pjevačicu su nedavno fanovi napali jer je nedugo nakon što je ostavila dečka, repera Maca Millera (26), ušla u vezu s glumcem i komičarem Peteom Davidsonom (24) koji je poznat po showu 'Saturday Night Live'. Komentirali su kako je grozno 'nogirati' ga, a on je snimio cijeli album isključivo posvećen njoj.

- Apsurdno je kako minimizirate žensko samopoštovanje i osjećaj vrijednosti govoreći mi da bih trebala ostati u otrovnoj vezi samo što je napravio cijeli album o nama, što inače nije istina - odgovorila je Ariana na zlobne komentare. Dodala je kako nije ničija dadilja ili majka te da nijedna žena to ne bi trebala biti.

- Marila sam za njega i pokušavala poduprijeti njegovu trijeznost te sam godinama molila za njegovu uravnoteženost, no posramljivanje i okrivljavanje žene za mušku nesposobnost da dovede svoj život u red je jako ozbiljan problem - ispričala je pjevačica. Ariana je zamolila fanove da to prekinu činiti i istaknula je kako nikada nije rekla kako je bilo biti uz bivšeg dečka u teškim trenucima.

- Molit ću se iz dubine srca da on shvati kako nastaviti dalje u životu - zaključila je pjevačica koja je nedavno obilježila godinu od terorističkog napada na njezine fanove na koncertu u Manchesteru. Rekla je kako misli na sve žrtve svaki dan.

- Volim vas i šaljem vam svu svjetlost i toplinu koju vam mogu dati - istaknula je Ariana. Teroristički napad se dogodio 22. svibnja prošle godine i u eksploziji je poginulo 22 ljudi dok je ozlijeđeno 59, a najviše je među njima bilo tinejdžera i djece.