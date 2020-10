Pjevaču rekla da ide na poslovni put, vratila se udana za drugog

<p>Glazbena legenda <strong>Phil Collins</strong> (69) pod stare dane proživljava pravu dramu na ljubavnom planu. Kako piše TMZ, Collins je suprugu odlučio potjerati iz zajedničke vile u Miamiju nakon što se <strong>Orianne Cevey</strong> (46) vratila udana za drugog čovjeka.</p><p>Čari su to brzopoteznih vjenčanja u Las Vegasu, no glazbenik je, čini se, odlučio kako više nema snage pratiti tempo 23 godine mlađe odabranice. Višestruki dobitnik Grammyja naložio joj je da potraži drugi dom, no američki mediji pišu kako se Cevey neće tek tako odreći nekretnine, već će cijela stvar završiti na sudu, a Orianne uz to glazbenoj legendi prijeti i objavljivanjem povjerljivih informacija koje će naštetiti njegovom ugledu u javnosti. </p><p>Frontmen Genesisa i Cevey vjenčali su se 1999., dobili sinove <strong>Nicholasa</strong> (19) i <strong>Matthewa </strong>(15) pa se deset godina kasnije razišli. Phil je supruzi tada isplatio nagodbu u iznosu od nevjerojatnih 46 milijuna dolara, što je i službeno bio najskuplji razvod u povijesti britanske scene.</p><p>Veliki obrat u priči dogodio se 2016. kada se dvojac pomirio, a Collins je preselio na Floridu kako bi bio bliže djeci. Orianne se u međuvremenu udala i razvela od drugog muškarca, Charlesa Mejjatija, a zatim nakon svega prije dva mjeseca u Las Vegasu rekla 'da' Thomasu Batesu.</p><p>- Phil joj više neće dati ni centa, ne želi imati nikakvog posla s njom. U trenutku kad je s drugim muškarcem otišla na vjenčanje njemu je rekla da ide na poslovni put - otkrio je izvor blizak pjevaču.</p>