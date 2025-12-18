Pjevao je uz Olivera, a sad ima oko 200 odrađenih nastupa: 'Ovo mi je bila prekretnica...'

Postoje pjevači koje publika upozna kasnije i oni koji s pozornicom odrastu. Antonio Krištofić (28) pripada ovoj drugoj skupini. S nepunih 17 godina već je stajao uz pokojnog Olivera Dragojevića, Željka Joksimovića (53) i Zdravka Čolića (74) te upijao buku velikih koncerata. Upravo tad stigla su i prva ozbiljna priznanja, nagrade sa Splitskog festivala i Festivala šibenske šansone, ali i posebno priznanje hrvatskih radija za izvedbu Oliverove pjesme 'Stine', u konkurenciji u kojoj su bili Doris Dragović, Nina Badrić i druga velika imena domaće glazbe. Publika ga je upoznala i kroz natjecanja 'Zvezde Granda' i 'X Factor Adria', u kojima je dodatno izgradio vokal. Danas mladi Opatijac iza sebe ima gotovo 200 nastupa, vlastitu izdavačku kuću...

- U ove dvije godine mogu reći da sam sazreo u potpunosti. Upoznao sam glazbenu industriju i kako ona zapravo funkcionira. S obzirom na to da sam bio finalist dva regionalna natjecanja, u takvim formatima često sve djeluje potpuno drugačije od onoga kako zapravo je. Meni kao izvođaču je jako važno da znam apsolutno sve stavke ovog posla jer sam jedino na taj način zadovoljan i ispunjen. Shvatio sam da sam sebi moram krčiti put, otvarati vrata i da je to jedini recept za mene - ispričao nam je Antonio.

Foto: Privatni album

Velika prekretnica nije došla kroz nagrade ni natjecanja, nego kroz jedan neočekivani nastup.

- Nastup koji mi je definitivno bio prekretnica u karijeri je moj prvi nastup na jednom vjenčanju. Nisam mogao ni zamisliti da ću raditi takvu vrstu nastupa. Tad sam shvatio da itekako mogu biti zabavljač i da me ljudi takvog vole. Danas iza sebe imam jako puno odrađenih vjenčanja, rođendana i raznih proslava. Živimo u vremenu gdje smo apsolutno svi ubrzani, puni raznih informacija i moj jedini cilj je da ljude maksimalno opustim i da zaborave na sve tih nekoliko sati - priznao je Krištofić, koji nema klasične glazbene uzore, nego ga inspiriraju hrabri i samostalni ljudi koji se ne boje biti svoji.

Posebno pamti nastup s Jelenom Rozgom.

- Imao sam prilike nastupati s Jelenom Rozgom na jednom eventu. Nije trebala ništa ni reći, a već sam bio oduševljen njenom profesionalnošću i pristupu poslu. Ona je jedna od naših najvećih zvijezda koja se prema meni, kao mlađem kolegi koji tek gradi svoj put, ponašala jednostavno, ljudski i na taj način mi potvrdila zašto je velika - istaknuo je Antonio.

Foto: Privatni album

Jednoga dana volio bi se okušati i na Dori.

- Smatram da još nije pravi trenutak. Budući da je riječ o nacionalnom natjecanju, mislim da bi bilo pomalo sebično od mene koristiti tu platformu samo za samopromociju. Volio bih još raditi na sebi i svojoj karijeri i tek onda se prezentirati na takvom natjecanju. Želim da me publika bolje upozna kao izvođača i da zna što od mene može očekivati kao potencijalnog predstavnika naše zemlje na Eurosongu. Pjesma već postoji i sigurno će doći na red kad za to dođe pravi trenutak - otkrio je.

U nadolazećoj godini čeka ga niz nastupa i projekata: "Već sada me čeka više od 20 dogovorenih nastupa za nadolazeću godinu. Pored toga, radim na novim glazbenim projektima i želim da se moje izdavaštvo poveća što više. Pomno pratim sve želje publike i mogu samo reći da ću ih sve i ispuniti".

Foto: PROMO