VIDEO Domaći glazbenik nakon 200 nastupa u samo dvije godine iznenadio publiku

O njegovom potencijalu i talentu govorio je još prije 10 godina i veliki Oliver Dragojević, a danas jedan od najperspektivnijih mladih glazbenika, Antonio Krištofić, obilježava važan profesionalni uspjeh. U protekle dvije godine održao je čak 199 nastupa te kao zahvalu publici predstavlja svoj simbolični 200. nastup, snimljen u njegovom rodnom gradu.

EP “200 - Unplugged from Opatija”, donosi njegova četiri singla, “Javi mami”, “Hajde ljube”, “Nedjelja” i “Karavani”, u potpuno novim, akustičnim aranžmanima za koje Antonio vjeruje da će dodatno oduševiti slušatelje.

“Neki pametni, iskusni ljudi rekli su mi da zapisujem svaki nastup u rokovnik i da ću tako imati bolji uvid u sve što smo napravili i što tek moramo i želimo. Pred prvi nastup kojeg sam dogovorio složio sam repertoar po svom guštu, dobro se preznojio od stresa i izašao na pozornicu. Od tada do danas, s vama sam dijelio osmijeh, suze, zagrljaje, noći i zore. Želim da simbolični 200. bude od mene za vas, i to u mojoj Opatiji, u kojoj sam odrastao i kao dijete trčao i pjevao”, izjavio je.

Antonio se širokoj publici prvi put predstavio 2015. godine, kada je nastupio u talent showu i svojim interpretacijama osvojio žiri i gledatelje. Tada je dobio i epitet “kvarnerski slavuj”, koji ga prati i danas. Publika ga prepoznaje kao izvođača koji snažan vokal kombinira s energičnim nastupom i vrhunskom atmosferom, što ga čini i jednim od najboljih mladih zabavljača.

Foto: PROMO

“Prije točno dvije godine, nakon višemjesečnog razgovora sa samim sobom, odlučio sam započeti ozbiljno bavljenje svojom glazbenom karijerom. Sve do tada smatrao sam kao neku vrstu školovanja za sve što moram napraviti u budućnosti. Zapravo, ja sam bio na fakultetu, ha, ha. Donio sam najbolju moguću odluku za sebe, da budem svoj”, poručuje.

Njegov novi glazbeni projekt, EP “200”, dostupan je od 29. studenoga na svim digitalnim servisima, a nema sumnje da Krištofić već priprema velike novitete za iduću godinu.