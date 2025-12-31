Plakali smo, smijali se i napeto gledali: Ovo je obilježilo 2025.

Turbulentna godina je iza nas. Tijekom 2025. pratili smo brojne ljubavne uspone i padove domaćih i stranih zvijezda, pred TV-om smo navijali, smijali se i plakali, brojne zvijezde su nas napustile, a mnoge su nas i ljutile. U galeriji donosimo veliki pregled godine, pogledajte što je obilježilo 2025. na showbiz planu.
| Foto: Instagram/PA/PIXSELL
|
Foto: Instagram/PA/PIXSELL
| Foto: Instagram/PA/PIXSELL
Pobjednice četvrte sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" 2025. su Maida Ribić (s Milošem Mićovićem) i Vanja Stanojević (sa Šimom Elezom), a obje su odabrane u finalu u ožujku 2025.
| Foto: RTL
Šime Elez je pak od ljeta Maju Šuput pratio na svakom koncertu. Iako vezu nisu službeno potvrdili, poljubaca nije nedostajalo. Zajedno su bili i na putovanjima, a javnost budno prati svaki njihov potez.
| Foto: Instagram
Maja Šuput je sve šokirala kada je objavila da se rastala od Nenada Tatarinova. Vijest je procurila u lipnju, no oni službeno nisu u braku od 31. ožujka. Sporazumno su se dogovorili i o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad djetetom. Maja i Nenad vjenčali su se u svibnju 2019. godine, a u ožujku 2021. dobili su sina.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Domaća influencerica Meri Goldašić je prije nekoliko tjedana potvrdila da se ona i suprug Jurica razilaze 'već neko vrijeme'. Prema njezinim riječima, odluka nije donesena naglo, nego je rezultat dugih razgovora i promišljanja. Kako je objasnila, njihov je razvod bio 'nježan i vrlo tih proces' – iako su prošli kroz terapiju i pokušali pronaći zajednički put, shvatili su da ih život vodi u suprotnim smjerovima.
| Foto: Instagram/Meri Goldašić/Screenshot
Meri je naglasila da njihova veza nikada nije bila predstavljena kao savršena. Rekla je da je uvijek dijelila realne trenutke – i lijepe i teške – te da priznanje kraja ne znači negiranje prošlosti, već poštovanje onog što je bilo. Par se upoznao u splitskom klubu, a Jurica je o njihovom prvom susretu rekao: 'Čim sam je ugledao … znao sam da je ona moja'.
| Foto: Instagram
Jelena Rozga napokon je priznala da su ona i glazbenik Ivan Huljić u vezi. Jelena i Ivan poznaju se od 1996. kada je ona još bila pjevačica Magazina, a da su nešto više od prijatelja počelo se šuškati 13 godina kasnije.
| Foto: Čitatelj 24sata
Huljić često prati Rozgu i na koncertima, a pjevačica je često govorila kako joj je velika podrška u svemu. Poznata Splićanka ne krije koliko je sretna, a ove godine je nastupala diljem regije.
| Foto: Nel Pavletić/24sata
Na ljubavnom planu brojnim su se zvijezdama smiješili uspjesi, a jedna od njih je i Taylor Swift. Pjevačica je u kolovozu objavila zaruke s Travisom Kelceom. Točne detalje vjenčanja nisu još objavili, no Taylor uskoro postaje "hrvatska snaha".
| Foto: Instagram
Taylor Swift je ove godine objavila "The Life of a Showgirl", album koji je u manje od 12 sati nakon izlaska postao jedan od najslušanijih ove godine. Uoči izlaska albuma oboren je i prvi rekord. Dosegnuta je vrtoglava brojka od 63 milijuna prednarudžbi, čime je nadmašen prošlogodišnji album iste pjevačice, 'The Tortured Poets Department'. Osim spomenutih, Swift drži još jedan rekord na Spotifyju. Njezina pjesma 'The Fate of Ophelia' s novog albuma proglašena je najslušanijom u jednom danu u povijesti ove platforme.
| Foto: Instagram
Vjenčanje godine što se svjetskih zvijezda tiče održalo se u Veneciji. Pred oltar su krajem lipnja 2025. stali milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos i Lauren Sanchez. Brojni poznati bili su pozvani na njihov veliki dan, a Venecija je ugostila zvjezdanu elitu.
| Foto: Instagram
Ove godine su se razišli glumac Orlando Bloom te pjevačica Katy Perry. Zajedno su bili gotovo desetljeće, a nakon prekida su u medijima komentirali kako su posvećeni zajedničkom roditeljstvu njihove djevojčice Daisy.
| Foto: PIXSELL/kolaz
Katy je posljednjih tjedana pod povećalom medija zbog veze s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. Na Instagramu su službeno potvrdili svoju vezu nakon nekoliko tjedana nagađanja.
| Foto: Instagram/Katy Perry
Marko Bošnjak pobijedio je na Dori 2025 s pjesmom "Poison Cake" te je predstavljao Hrvatsku u svibnju na Eurosongu.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Hrvatski predstavnik predstavio se u prvom polufinalu, ali finale natjecanja nije uspio izboriti. Završio je na 12. mjestu s 28 bodova.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Bošnjak je šokirao pratitelje kada je objavio niz statusa o ubojstvu aktivista Charlieja Kirka u rujnu ove godine, zbog čega su brojni njegovi fanovi ostali zgroženi. Nakon toga je najavio da odlazi iz Hrvatske.
| Foto: Jens Büttner/DPA
Ove godine navijali smo za našu misicu Lauru Gnjatović, koja je predstavljala Hrvatsku na natjecanju Miss Universe u Tajlandu. Laura je na izboru ljepote ostvarila plasman među Top 30 svjetskih ljepotica. Pobjedu na natjecanju je odnijela Fátima Bosch iz Meksika.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Nova Kraljica Hrvatske je Lana Lourdes Rupić iz Šibenika, kći poznatog glumca Gorana Višnjića. Titulu je odnijela na izboru koji se u prosincu održao u Rovinju.
| Foto: Josip Čekada
Domaću scenu ove godine su šokirale smrti voljenih zvijezda. Početkom lipnja u 53. godini je preminuo Matija Dedić, glazbenik čija se glazba svrstava u vrh hrvatske i europske jazz scene. Dedić, koji je za života osvojio 38 Porina, bio je sin velikana hrvatske glazbe Arsena Dedića i Gabi Novak.
| Foto: Julien Duval
Legendarna pjevačica Gabi Novak preminula je u dobi od 89 godina samo dva mjeseca nakon smrti sina Matije. Tijekom bogate karijere je snimila niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Više puta je osvajala nagradu Porin, za najbolju jazz izvedbu, za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album, najbolju vokalnu suradnju, a 2006. je dobila i Porina za životno djelo.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Air, Kasabian, Massive Attack, Fontaines D.C., St. Vincent, Kim Deal, Foster the People, samo su neka od velikih svjetskih glazbenih imena koja su ove godine nastupala na INmusicu, našem najvećem open air festivalu. Publika je ponovno na jarunske otoke došla iz svih krajeva svijeta, a INmusic je 17. put potvrdio status najvećeg i najposjećenijeg festivala u Hrvatskoj.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Mlada glazbena senzacija iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, ove godine je oduševio čitavu regiju. Rasprodao je niz koncerata u beogradskom Sava centru i to bez da je dotad imao jednu autorsku pjesmu. Turneja koju je najavio za iduću godinu kreće 14. veljače u Splitu, a središnji trenutak će biti veliki dvodnevni spektakl u zagrebačkoj Areni - 19. i 20. lipnja.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Jozinović je najavio i prvi album "Ja za čuda letim" na kojem će biti 10 pjesama, a njegov prvi singl "Polje ruža" je u vrhu domaćih top ljestvica otkako je objavljen. Jakov Jozinović osvojio je publiku zahvaljujući TikToku, gdje redovito objavljuje obrade poznatih pjesama.
| Foto: Gordan Svilar/Bravo!
Severina je ove godine imala niz velikih koncerata kojima je oduševila publiku diljem Lijepe Naše, ali i regije. Vrhunac turneje imala je 7. i 8. studenoga u Zagrebu te je rasprodala dvije Arene. Fanovi su redom isticali njezinu energiju i spektakl koji je priredila na pozornici.
| Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat
Marko Perković Thompson je 5. srpnja održao veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu. Kako su naveli organizatori, na koncertu je bilo 504.000 ljudi.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Thompson je do kraja godine održao još nekoliko većih koncerata, uključujući one na sinjskom Hipodromu te u Areni Zagreb.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Malim ekranima posljednjih mjeseci 2025. godine dominirala je serija "Stranger Things" koja veliko finale ima upravo danas. Peta i posljednja sezona emitirat će se na Netflixu. Kreatori serije su braća Duffer, a radi se o jednom od najgledanijih naslova svih vremena što se serija tiče.
| Foto: Profimedia
Glazbeni svijet šokirala je smrt legendarnog Ozzyja Osbournea 22. srpnja ove godine. Ozzy je preminuo nešto više od dva tjedna nakon posljednjeg nastupa nastupa, u 77. godini. "Princ tame" ostavio je golemi trag u glazbi, a svijet ga smatra pionirom heavy metal žanra.
| Foto: Andrew Winning/REUTERS
Svijet je ove godine pratio suđenje posrnulom glazbenom mogulu P Diddyju. Diddyju je početkom listopada ove godine izrečena presuda od četiri godine i dva mjeseca zatvora. Također mu je naloženo da plati novčanu kaznu od 500.000 dolara te da sudjeluje u programima koji se bave mentalnim zdravljem i ovisnošću. Osuđen je po dvije točke optužnice zbog prijevoza radi prostitucije. Tužitelji su tražili da Combs bude kažnjen sa više od 11 godina zatvora (135 mjeseci). Obrana je pak tvrdila da bi optimalna kazna bila najviše 14 mjeseci, uzimajući u obzir da je Combs već proveo značajan period u pritvoru od rujna 2024. do presude.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Glumica Diane Keaton preminula je 11. listopada ove godine od posljedica upale pluća. Keaton se nikada nije udavala, ali je imala povremenu vezu sa svojim kolegom Alom Pacinom iz filma 'Kum', gotovo dva desetljeća prije nego što su prekinuli 1990. godine. Usto bila je poznata i po tome što je bila zajedno s redateljem filma Annie Hall Woodyjem i glumcem Warrenom Beattyjem. Kako pišu američki mediji, nevjerojatno bogatstvo koje je ostalo iza preminule procijenjeno je na čak više od 100 milijuna dolara. Sve što je Diane posjedovala naslijedit će njezina djeca kći Dexter i sin Duke, a koje je glumica odgojila kao samohrana majka, pa je zbog toga s njima bila iznimno povezana.
| Foto: © LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević na svoj je rođendan objavila novu pjesmu "Dio mene" kojom se vratila na glazbenu scenu, a tjedan dana kasnije otkrila je i sretnu vijest. Lana i partner Filip Kratofil čekaju drugo dijete, a prije nekoliko dana objavili su kako će dobiti ponovno curicu.
| Foto: Instagram/Lana Jurčević
Elli Dvornik proteklu godinu obilježio je razvod od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri. Proces je, kako je ranije priznala, bio iscrpljujuć, a dodatnu složenost unijela je i neuobičajena situacija vezana uz zajednički život u kući u Istri. Zbog podijeljenog skrbništva, Ella i bivši suprug borave u istoj nekretnini tijekom tjedana kad su s djecom. Unatoč privatnim izazovima, Ella je tijekom godine pronašla novu ljubavnu sreću s misterioznim muškarcem kojeg od milja zove 'Meštar'.
| Foto: Instagram
Regionalna scena bila je zavijena u crno 7. listopada ove godine kada se proširila vijest da je preminuo legendarni pjevač Halid Bešlić. Iza sebe je ostavio bogati glazbeni opus. Za kraj ove godine najavio je bio i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, no sve je prekinuto njegovim odlaskom nakon teške bolesti.
| Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
Tisuće ljudi došlo je na groblje na Halidov ispraćaj, a pokopan je pored velikog prijatelja, Kemala Montena. Početkom studenoga je Kurir objavio kako će Halidov život uskoro biti pretočen u biografski film. Film će pratiti Halidov put od ranih dana u Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih, do statusa jednog od najprepoznatljivijih glazbenika Balkana. Poseban fokus bit će stavljen na trenutke koji su obilježili njegov život, poput teške prometne nesreće, njegovu ljubav prema obitelji i obožavateljima, ali i na humanitarna djela koja je Halid nesebično činio.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Popularna srpska pjevačica Aleksandra Prijović je početkom rujna rodila drugo dijete, djevojčicu koju su nazvali Aria. Prijović je inače prije nekoliko dana objavila obiteljsku fotografiju te je suprugu Filipu Živojinoviću uputila dirljivu poruku za 10 godina zajedničkoga života. Inače, Aleksandri će idućih dana biti napeto budući da je za doček Nove 2026. godine očekuju čak dva nastupa - dnevni u Zagrebu te večernji u beogradskom Sava Centru.
| Foto: antonio ahel
Tijekom ove godine publiku su veselile nove sezone brojnih serija, među kojima je i Netflixova "Wednesday". Prvi dio serije objavljen je početkom kolovoza, a drugi početkom rujna ove godine. U glavnoj ulazi je i dalje Jenna Ortega koja glumi Wednesday Addams. Za svoj lik ranije komentirala da nije 'tipična junakinja' te da se druga sezona bavi njenim 'antiheroinskim osobinama'. Uz nju tu su i dalje Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman i Isaac Ordonez, kao članovi obitelji Addams, a pridružila im se i Lady GaGa, Thandiwe Newton, kao i Steve Buscemi.
| Foto: Netflix
Val Kilmer, legendarni holivudski glumac poznat po ulogama Jima Morrisona u filmu "The Doors" i Batmana u "Batman zauvijek", preminuo je u Los Angelesu u 65. godini života 1. travnja 2025. Uzrok smrti bila je upala pluća, potvrdila je njegova kći Mercedes Kilmer. Valu Kilmeru dijagnosticiran je rak grla 2014. godine, od kojeg se kasnije oporavio. Njegova ga je bolest umalo koštala glumačke karijere, ali se ipak uspio vratiti.
| Foto: Aaron Vincent Elkaim/PRESS ASSOC
Film Nebojše Slijepčevića 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' bio je u utrci za prestižnu filmsku nagradu Oscar, no ipak je ostao bez kipića. U kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film, ova prestižna filmska nagrada otišla je filmu 'I'm not a Robot'. Ubrzo nakon proglašenja oglasio se Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) koji je čestitao svim dobitnicima Oscara.
- Posebno hvala našoj ekipi filma 'Čovjek koji nije mogao šutjeti' na svemu što su postigli za hrvatsku kinematografiju - poručili su kratko na društvenim mrežama. To je bila prva nominacija za nas još od osamostaljenja.
| Foto: Christophe CLOVIS
Sean Baker je filmom „Anora“ ispisao povijest kao prva osoba koja je osvojila četiri Oscara za isti film - za najbolju režiju, montažu, scenarij i najbolji film. Njegovi filmovi često se bave marginaliziranim skupinama, a filmove snima dokumentaristički - na stvarnim lokacijama, a često i uz amaterske glumce kako bi zadržao autentičnost scene i narativa. Film je inače dobio pet kipića, a Baker je ove godine posjetio i Hrvatsku, točnije Ponta Lopud Film Festival.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Poznati skladatelj, dirigent, aranžer, pijanist, tekstopisac, libretist i producent Alfi Kabiljo preminuo je 1. travnja 2025. u 90. godini života. Na hrvatskoj je glazbenoj sceni ostavio neizbrisiv trag glazbom brojnih mjuzikla, zbog čega je u tisku prozvan 'kraljem hrvatskog mjuzikla'. Kultni mjuzikl Jalta, Jalta od praizvedbe 1971. godine u Zagrebu izveden je više od 1500 puta u interpretaciji različitih kazališta i njihovih ansambala, a preveden je i na njemački, talijanski i norveški jezik. Široj publici ostat će zapamćen kao autor velikog broja zabavnih pjesama koje su ušle u antologiju hrvatske zabavne glazbe.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Nakon trinaest tjedana vrhunskih transformacija, nevjerojatne zabave i pravog roller coastera emocija, deveta sezona najgledanijeg zabavnog showa u zemlji 'Tvoje lice zvuči poznato', privedena je kraju početkom lipnja ove godine. Prestižna pobjednička titula otišla je u ruke pjevačice Stele Rade koja se u posljednjoj emisiji sezone natjecala uz preostalih troje finalista – Igora Cukrova, Devina Juraja i Marcelu Oroši. Iako su svi briljirali u finalnim transformacijama prema vlastitom izboru, žiri i kandidati najvećim su brojem bodova nagradili upravo Stelu koja si je za posljednju transformaciju zadala nimalo jednostavan izazov izabravši Christinu Aguileru i jednu od njezinih najpoznatijih balada 'Hurt'.
| Foto: Luka Dubroja
Nakon što je izazvao veliku slavu kao najgledaniji animirani film na Netflixu, KPop Demon Hunters, postao je najpopularniji Netflixov film svih vremena, s više od 300 milijuna pregleda. Pjesma "Golden" iz filma se tjednima nalazila na prvom mjestu Billboardove Hot 100 ljestvice. Animirani film KPop Demon Hunters postao je prvi soundtrack u povijesti koji je istovremeno plasirao četiri pjesme u top 10 na Billboard Hot 100 ljestvici. Radnja se odvija u Južnoj Koreji, a inspiracija je upravo korejska glazba i tradicija. Radnja prati izmišljenu djevojačku grupu Huntr/x, sastavljenu od tri superjunakinje koje vode dvostruki život kao lovci na demone.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Smrt oskarovca Genea Hackmana u veljači ove godine šokirala je svijet, a okolnosti smrti njega i njegove supruge Betsy Arakawe danima su zbunjivale i istražitelje i javnost. Podsjetimo, supružnici su preminuli u veljači 2025. u svom domu u Santa Feu. Betsy Arakawa, 65-godišnja pijanistica, umrla je oko 12. veljače od hantavirusnog plućnog sindroma, rijetke, ali smrtonosne bolesti koju prenose glodavci. Gene Hackman preminuo je oko 18. veljače od srčane bolesti, a bolovao je i od Alzheimerove bolesti. Vjeruje se da zbog toga nije bio svjestan smrti svoje supruge.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Keith Urban i Nicole Kidman krajem rujna su objavili da se razilaze nakon 18 godina braka. Razvod je odjeknuo Hollywoodom, a tabloidi su brzo počeli nagađati o pravim razlozima kraha braka. Premda su Urban i Kidman navodno pokušavali popraviti odnos, glumica je navodno bila zatečena kada je Urban donio konačnu odluku da je kraj. Osobe bliske Kidman tvrde da je pjevač bio "gotov" s brakom još prije nego što je javnost doznala vijest. Par zajedno ima dvije kćeri, Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14) koje će sada zajedno odgajati u novim okolnostima.
| Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS
Dodjelu Grammyja zasjenili su Kanye West i njegova supruga Bianca Censori koja je doslovno bila gola ispod crne bunde. Dolaskom na crveni tepih ju je bez suzdržavanja skinula, a na njezinu kombinaciju reagirali su svi te su rekli da je njezin potez "neukusan" i "drzak".
| Foto: DANIEL COLE
Legendarni talijanski modni dizajner Giorgio Armani preminuo je 4. rujna 2025. u 92. godini. Armani je bio jedan od najutjecajnijih i najpoznatijih imena svjetske modne industrije, a iza sebe je ostavio više od šest desetljeća uspješne karijere. Njegove elegantne kreacije obilježile su crvene tepihe diljem svijeta i bile omiljene među zvijezdama i modnim znalcima.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Pobjednik devete sezone RTL-ova showa 'Život na vagi' je Dominik Šarić. Dominik je u show ušao s ozbiljnim viškom kilograma, zdravstvenim poteškoćama i dubokim nesigurnostima. Imao je tada 169,3 kilograma. Tjednima je prolazio kroz fizičke i mentalne izazove, suočavao se s padovima i sumnjama, ali nikad nije posustao. Njegova transformacija nije se odrazila samo na tijelu — mijenjao je i svoj način razmišljanja, učio kontrolirati emocije, ojačati samopouzdanje i ponovno vjerovati u vlastitu snagu. Upravo taj spoj discipline, emotivne iskrenosti i borbenosti doveo ga je do titule pobjednika. Ukupno je u showu izgubio 57,3 kilograma, što je 33,8 % njegove tjelesne mase, a zbog toga je osvojio 20.000 eura.
| Foto: rtl
U studenom 2024. godine, Megan Fox je iznenadila javnost objavom trudnoće, no sreću je pratila i sjena neizvjesnosti. U podcastu "Call Her Daddy", glumica je potvrdila da su ona i Machine Gun Kelly u jednom trenutku prekinuli zaruke, ne želeći detaljnije govoriti o statusu svoje veze. Unatoč prekidu, rođenje kćeri u ožujku 2025. ponovno ih je zbližilo na novoj razini. Izvori bliski paru navode da, iako ne žive zajedno, imaju namjeru "mirno i zajednički odgajati svoju djevojčicu" te da je MGK bio prisutan u rađaonici. Dolaskom Sage Blade, njihova obitelj postala je još veća. Za Megan Fox (39) ovo je četvrto dijete. Iz braka s glumcem Brianom Austinom Greenom ima tri sina: Nou (12), Bodhija (11) i Journeyja (9). Machine Gun Kelly također ima iskustva s roditeljstvom; otac je 16-godišnje kćeri Casie, koju je dobio u vezi s Emmom Cannon.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije, preminuo je nakon kratke i teške bolesti 1. ožujka ove godine. Bio je jedno od najpoznatijih imena regionalne estrade, a u Hrvatskoj ga se pamti kao producenta, TV voditelja i glazbenika. Najveću popularnost stekao je kao osnivač talent showa 'Zvezde Granda', koji traje već gotovo dva desetljeća.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Pobjednici 12. sezone Supertalenta su Duo Turkeev & Kids. Svojim emotivnim nastupom u finalu, koje se odvijalo uživo u punoj Areni Zagreb 21. prosinca, dirnuli su brojnu publiku koja im je dala i najviše glasova. Njihov nastup je ujedno bio i posljednji u finalu. Nastup je bio spektakularan i vrlo emotivan, a zaključili su ga obiteljskim zagrljajem nakon čega se prolomio pljesak u Areni.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Najplaćeniji TV glumac svih vremena, kontroverzni Charlie Sheen (60), otvoreno je progovorio o svom životu i paklu ovisnosti u Netflixovom dokumentarcu naziva 'Aka Charlie Sheen'. Dvodjelni dokumentarac na Netflixu se premijerno prikazao 10. rujna ove godine, a podijelio je javnost i kritiku. Mnogi su se zapitali je li u pitanju iskrena ispovijest ili samo još jedan dobro režiran Sheenov film.
| Foto: Screenshot/Netflix
Rob Reiner (78) i Michele Reiner (70) preminuli su 14. prosinca u svojem domu u Los Angelesu od višestrukih ozljeda nanesenih oštrim predmetom, a kao oružje naveden je nož. Smrt je nastupila nekoliko minuta nakon zadobivanja ozljeda. Rob je pronađen oko 15:45, a Michele minutu kasnije. U vezi s ovim slučajem uhićen je njihov 32-godišnji sin Nick Reiner, koji se suočava s dvije optužbe za ubojstvo prvog stupnja. Trenutačno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine. Na prvom pojavljivanju pred sudom nije se izjasnio o krivnji, a nastavak postupka zakazan je za 7. siječnja. Prema navodima medija, Nick se ranije liječio od shizofrenije.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Glumica Mada Peršić postala je majka djevojčice u kolovozu ove godine. S partnerom Davorom Kraljem dobila je kćer, kojoj su dali ime Dama. Mada Peršić, glumica i kandidatkinja showa 'Tvoje lice zvuči poznato', otkrila je sretnu vijest u showu. Naime, nakon što je utjelovila Dinu Dvornika, priznala je da je trudna. Ranije je rekla da majčinstvo zamišlja kao najljepši dio života, koji se temelji na suradnji s partnerom.
| Foto: sandra simunovic/pixsell
U spektakularnom finalu 'Survivora' u svibnju ove godine, pobjedu su odnijeli Luciano Plazibat i Uroš Čiča. Za finalnu pobjedu u Survivoru bilo je potrebno osvojiti pobjede na dva poligona. Na prvom su prednost izborili Luciano i Uroš te im je preostalo osvojiti još po jedan poligon za drugi pobjednički bod. Luciano i Uroš su primili pobjedničke pehare i podijelili nagradu od 30.000 eura.
| Foto: Nova TV
Ovogodišnja dodjela nagrade Emmy ostat će upisana u povijesti. Naime, britanski glumac Owen Cooper (15) postao je najmlađi muški dobitnik glumačke nagrade u povijesti Emmyja. Proglašen je najboljim sporednim glumcem, a to mu je donijela uloga u mini seriji 'Adolescencija', u kojoj je utjelovio školarca uhićenog pod sumnjom za brutalno ubojstvo kolegice iz škole. Serija je pokorila konkurenciju s impresivnih šest nagrada.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Početkom studenoga na RTL je stigla nova serija "Divlje pčele". Potpuno drukčija priča s tri sestre u središtu, njihovom borbom za nasljedstvo, nasuprot moćnim Vukasima, uz sjajne lokacije i impresivni set opčinili su publiku. Glumački cast, koji je od prve scene pružio uvjerljive izvedbe, glumačke legende u potpuno neočekivanim ulogama i nova mlada lica zaintrigirali su gledatelje, koji su upoznali Katarinu, Cvitu i Zoru Runje te njihov odnos pun ljubavi i odanosti, kao i nastojanje da ispune očevu posljednju želju. Nije trebalo dugo da 'Divlje pčele' uvuku gledatelje u svoj svijet 50-ih godina prošlog stoljeća.
| Foto: RTL
Slavna francuska glumica Brigitte Bardot preminula je 28. prosinca. Imala je 91 godinu i u posljednje vrijeme je imala zdravstvenih problema. Nakon što se povukla iz filmskog svijeta, Bardot se bavila aktivizmom, a posebice zaštitom životinja. U industriji opsjednutoj mladošću, možda je najradikalniji čin Brigitte Bardot bio njezino odbijanje da se bori protiv vremena. Još 1973., netom nakon objave o povlačenju, na pitanje boji li se starenja, bez oklijevanja je odgovorila: "Nimalo, jer tu ne možemo ništa. To je potpuno prirodno."
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Domaću publiku zabavljala je i RTL-ova serija "Sjene prošlosti", koja se emitirala do 30. listopada ove godine. Napeta i emotivna serija priča priču o četiri žene čiji su životi isprepleteni događanjima iz djetinjstva. Ljubav prema obitelji i bližnjima, ali i želja za osvetom, moći, manipulacijom, strahom od gubitka, sve su to spone koje ih spajaju, ali i razdvajaju. Savezi među njima grade se i raspadaju kao kule od karata kako se otkrivaju tajne koje ih povezuju.
| Foto: RTL
U posljednje vrijeme činilo se kao da je Pedro Pascal (50) baš posvuda: kao surovi borac u postapokaliptičnom svijetu, kao svemirski lovac na glave pod kacigom, kao rimski general u gladijatorskoj areni i, odnedavno, kao rastezljivi genij u Marvelovu filmskom univerzumu. Njegovo lice dominira streaming servisima, “vrišti” s mnogih filmskih plakata, a internet ga je proglasio svojim seksi “taticom” (daddyjem), statusom koji on prihvaća s autoironičnim osmijehom. Pascal je neupitno postao jedna od najvećih holivudskih zvijezda, a taj status mu je ove godine potvrđen u više navrata.
| Foto: Manon Cruz/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
U svibnju ove godine emitirana je zadnja epizoda popularne Maxove serije "The Last of Us", a odmah je najavljena i treća sezona. Pedro Pascal i Bella Ramsay, koji su imali glavne uloge u seriji, postali su hit kada je serija tek došla na Max, u siječnju 2023. godine. Mnogi obožavatelji komentirali su kako su plakali gledajući posljednje dvije epizode.
| Foto: HBO
Nakon osam tjedana napetosti, iščekivanja i nagađanja tko će biti žrtva u trećoj sezoni hit serije 'Bijeli lotos', finale naziva 'Amor Fati' donijelo odgovore u travnju ove godine. Smještena u raskošni resort na Tajlandu, završnica sezone nije razočarala u pogledu drame, otkrivajući ne samo jednu, već nekoliko smrti... "Bijeli lotos" još je jednom potvrdio da je jedna od najnapetijih novijih serija, a već je najavljena i četvrta sezona. Snimanje bi trebalo krenuti 2026., radnja će biti smještena u Francuskoj, a Alexander Ludwig i AJ Michalka prvi su špotvrđeni glumci.
| Foto: screenshot/Youtube
Sydney Sweeney jedna je od najpopularnijih glumica danas, a svakim istupom u javnost ove je godine plijenila pažnju medija. Proslavila ju je serija 'Euforija', u zadnje vrijeme je na puno projekata, no iako nisu svi pretjerano uspješni, Sydneyna popularnost ne jenjava. Svjetski mediji nerijetko komentiraju i njezin izgled, a lijepa glumica je u nekoliko navrata poručila kako se njezin izgled nije mijenjao zbog operacija, nego zbog odrastanja i profesionalnih uvjeta snimanja.
| Foto: Profimedia
Krajem lipnja ove godine Netflix je objavio posljednju, treću sezonu serije "Squid Game". Čak četiri godine serija je dominirala svijetom, a doživjela je dramatično finale. Čim je objavljena, serija je zasjela na prvo mjesto Netflixove gledanosti u čak 93 zemlje, uključujući Hrvatsku, SAD i UK. Treća sezona nastavila je put glavnog junaka Seonga Gi-huna (Lee Jung-jae), koji se, nakon neuspjele pobune u drugoj sezoni, vraća u smrtonosne igre, ovaj put s ciljem da ih zauvijek zaustavi.
| Foto: screenshot/Youtube