Plakali smo, smijali se i napeto gledali: Ovo je obilježilo 2025.

Glumica Diane Keaton preminula je 11. listopada ove godine od posljedica upale pluća. Keaton se nikada nije udavala, ali je imala povremenu vezu sa svojim kolegom Alom Pacinom iz filma 'Kum', gotovo dva desetljeća prije nego što su prekinuli 1990. godine. Usto bila je poznata i po tome što je bila zajedno s redateljem filma Annie Hall Woodyjem i glumcem Warrenom Beattyjem. Kako pišu američki mediji, nevjerojatno bogatstvo koje je ostalo iza preminule procijenjeno je na čak više od 100 milijuna dolara. Sve što je Diane posjedovala naslijedit će njezina djeca kći Dexter i sin Duke, a koje je glumica odgojila kao samohrana majka, pa je zbog toga s njima bila iznimno povezana. | Foto: © LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL