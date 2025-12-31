Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREGLED GODINE

Plakali smo, smijali se i napeto gledali: Ovo je obilježilo 2025.

Turbulentna godina je iza nas. Tijekom 2025. pratili smo brojne ljubavne uspone i padove domaćih i stranih zvijezda, pred TV-om smo navijali, smijali se i plakali, brojne zvijezde su nas napustile, a mnoge su nas i ljutile. U galeriji donosimo veliki pregled godine, pogledajte što je obilježilo 2025. na showbiz planu.
Plakali smo, smijali se i napeto gledali: Ovo je obilježilo 2025.
Turbulentna godina je iza nas. Tijekom 2025. pratili smo brojne ljubavne uspone i padove domaćih i stranih zvijezda, pred TV-om smo navijali, smijali se i plakali, brojne zvijezde su nas napustile, a mnoge su nas i ljutile. U nastavku galerije donosimo veliki pregled godine, pogledajte što je obilježilo 2025. | Foto: Instagram/PA/PIXSELL
1/64
Turbulentna godina je iza nas. Tijekom 2025. pratili smo brojne ljubavne uspone i padove domaćih i stranih zvijezda, pred TV-om smo navijali, smijali se i plakali, brojne zvijezde su nas napustile, a mnoge su nas i ljutile. U nastavku galerije donosimo veliki pregled godine, pogledajte što je obilježilo 2025. | Foto: Instagram/PA/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025