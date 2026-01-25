Obavijesti

Show

Komentari 1
'ŽIVE' PREDSTAVE DO 31. SIJEČNJA

Planet art slavi 20 godina: 'U trećem desetljeću postojanja nastavit ćemo slijediti misiju'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Planet art slavi 20 godina: 'U trećem desetljeću postojanja nastavit ćemo slijediti misiju'
4
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Za sve posjetitelje pripremili su besplatne ulaznice. U najavi navode da su pripremili po dvije besplatne ulaznice za svaku predstavu za prvih 20 gledatelja koji dođu na blagajnu Histrionskog doma

Admiral

Planet art slavi 20 godina postojanja, a kako navode - proslava je počela 22. siječnja u Histrionskom domu i traje do 31. siječnja. Tijekom tih dana izvode sve svoje, kako kažu, “žive” predstave, od kojih neke igraju već 20 godina, poput “Velike Zvjerke”. No tu su i legendarne predstave “Tko je ovdje lud?”, koju izvode 15 godina, pa “Ritina škola” (već 12 godina) i 11 godina “Posljednje Freudove seanse”. Uz to, najavljuju predstave “Ljubavna pisma” te “Tere i Luce”, koje će u okviru proslave obilježiti svojih 100 izvedbi.

PROMO 20 godina Planet Arta: Predstave koje su obilježile zadnja dva desetljeća
20 godina Planet Arta: Predstave koje su obilježile zadnja dva desetljeća

Za sve posjetitelje pripremili su besplatne ulaznice. U najavi navode da su pripremili po dvije besplatne ulaznice za svaku predstavu za prvih 20 gledatelja koji dođu na blagajnu Histrionskog doma.

- Tijekom svih ovih godina nastojali smo slijediti misiju koju smo si postavili na samom početku: postavljati na scenu suvremene drame koje se bave temama, pojavama, idejama, a ponekad i tabuima koji nas se tiču na društvenoj i osobnoj razini. Kroz našu umjetnost željeli smo otvoriti dijalog o važnim temama i omogućiti publici kompleksan uvid u stvarnost i naše živote, s naglaskom na pojedinca u odnosu na društvo i njegovo pravo na sreću - navode u Planet artu.

Zagreb: Premijera zajedničke predstave bivših supružnika Slavice Knežević i Marka Torjanca
Zagreb: Premijera zajedničke predstave bivših supružnika Slavice Knežević i Marka Torjanca | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Nismo zaboravili ni umjetničku izvrsnost, od kvalitetnih dramskih tekstova do vrhunskih glumačkih postava, jer vjerujemo da je to ključ za prepoznavanje i dovođenje tih tema u središte pažnje. Naša nastojanja prepoznala je i publika, koja je od 2005. do danas u više od 1800 izvedbi pogledala 20 naslova. Iako su pandemijske godine usporile kontinuitet, naš rad ostao je snažno prisutan - dodaju.

U ovih 20 godina Planet art je osvojio 50 domaćih i međunarodnih kazališnih nagrada.

Slavonski Brod : Kazališna predstava Tere i Luce kazališta Planet Art
Slavonski Brod : Kazališna predstava Tere i Luce kazališta Planet Art | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- To nas čini kazalištem s najviše nagrada u odnosu na broj produkcija. Ta priznanja za nas su važna jer potvrđuju kvalitetu našeg rada i to da struka prepoznaje naš trud i rezultate. Mnoge od najvećih hrvatskih glumačkih zvijezda ostvarile su nezaboravne uloge u našim predstavama, uključujući Peru Kvrgića, Lelu Margitić, Slavicu Knežević, Gordanu Gadžić, Slavka Juragu, Anju Šovagović, Jasnu Bilušić, Jasnu Palić Picukarić, Natašu Janjić Medančić, Zrinku Cvitešić, Vandu Winter, Nataliju Đorđević, Maju Posavec, Anastasiju Jankovsku, Nancy Abdel Sahki, Petru Kurtelu, Lanu Gojak, Luku Dragića, Franju Dijaka, Filipa Juričića, Amara Bukvića, Roberta Kurbašu, Filipa Križana, Slavena Španovića, Janka Popovića Volarića, Matiju Kačana, Filipa Vidovića i Paška Vukasovića. Neke od svojih najboljih režija ostvarili su i Slavica Knežević, Aida Bukvić, Saša Broz i Mario Kovač - ističu u Planet artu.

Šibenik: Predstava Ljubavna pisma Staljinu
Šibenik: Predstava Ljubavna pisma Staljinu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U trećem desetljeću postojanja Planet art obećava da će nastaviti slijediti svoju misiju i biti “kazalište koje se pita”, što je njihov moto od samog početka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...
GLAZBENA DIVA

Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...

S deset godina pjevala je u Dječjem zboru RTV Zagreb, s kojim je 1961. u Francuskoj osvojila titulu najboljega dječjeg zbora svijeta
Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'
50 GODINA FILMA

Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'

Gordana Subotičanec, koja je u filmu ‘Vlak u snijegu’ prije pola stoljeća glumila Dragu, otkriva nam da nijedno od njezinih četvero djece nikad nije pogledalo film do kraja
FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'
OVO SU NJIHOVE PRIČE

FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' počinje u ponedjeljak na Voyo RTL-a. Konkurencija među djevojkama nikada nije bila jača, a ovoga puta od početka znaju da će im dvojica muškaraca dijeliti ruže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026