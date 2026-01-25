Planet art slavi 20 godina: 'U trećem desetljeću postojanja nastavit ćemo slijediti misiju'

Planet art slavi 20 godina postojanja, a kako navode - proslava je počela 22. siječnja u Histrionskom domu i traje do 31. siječnja. Tijekom tih dana izvode sve svoje, kako kažu, “žive” predstave, od kojih neke igraju već 20 godina, poput “Velike Zvjerke”. No tu su i legendarne predstave “Tko je ovdje lud?”, koju izvode 15 godina, pa “Ritina škola” (već 12 godina) i 11 godina “Posljednje Freudove seanse”. Uz to, najavljuju predstave “Ljubavna pisma” te “Tere i Luce”, koje će u okviru proslave obilježiti svojih 100 izvedbi.

Za sve posjetitelje pripremili su besplatne ulaznice. U najavi navode da su pripremili po dvije besplatne ulaznice za svaku predstavu za prvih 20 gledatelja koji dođu na blagajnu Histrionskog doma.

- Tijekom svih ovih godina nastojali smo slijediti misiju koju smo si postavili na samom početku: postavljati na scenu suvremene drame koje se bave temama, pojavama, idejama, a ponekad i tabuima koji nas se tiču na društvenoj i osobnoj razini. Kroz našu umjetnost željeli smo otvoriti dijalog o važnim temama i omogućiti publici kompleksan uvid u stvarnost i naše živote, s naglaskom na pojedinca u odnosu na društvo i njegovo pravo na sreću - navode u Planet artu.

Zagreb: Premijera zajedničke predstave bivših supružnika Slavice Knežević i Marka Torjanca | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Nismo zaboravili ni umjetničku izvrsnost, od kvalitetnih dramskih tekstova do vrhunskih glumačkih postava, jer vjerujemo da je to ključ za prepoznavanje i dovođenje tih tema u središte pažnje. Naša nastojanja prepoznala je i publika, koja je od 2005. do danas u više od 1800 izvedbi pogledala 20 naslova. Iako su pandemijske godine usporile kontinuitet, naš rad ostao je snažno prisutan - dodaju.

U ovih 20 godina Planet art je osvojio 50 domaćih i međunarodnih kazališnih nagrada.

Slavonski Brod : Kazališna predstava Tere i Luce kazališta Planet Art | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

- To nas čini kazalištem s najviše nagrada u odnosu na broj produkcija. Ta priznanja za nas su važna jer potvrđuju kvalitetu našeg rada i to da struka prepoznaje naš trud i rezultate. Mnoge od najvećih hrvatskih glumačkih zvijezda ostvarile su nezaboravne uloge u našim predstavama, uključujući Peru Kvrgića, Lelu Margitić, Slavicu Knežević, Gordanu Gadžić, Slavka Juragu, Anju Šovagović, Jasnu Bilušić, Jasnu Palić Picukarić, Natašu Janjić Medančić, Zrinku Cvitešić, Vandu Winter, Nataliju Đorđević, Maju Posavec, Anastasiju Jankovsku, Nancy Abdel Sahki, Petru Kurtelu, Lanu Gojak, Luku Dragića, Franju Dijaka, Filipa Juričića, Amara Bukvića, Roberta Kurbašu, Filipa Križana, Slavena Španovića, Janka Popovića Volarića, Matiju Kačana, Filipa Vidovića i Paška Vukasovića. Neke od svojih najboljih režija ostvarili su i Slavica Knežević, Aida Bukvić, Saša Broz i Mario Kovač - ističu u Planet artu.

Šibenik: Predstava Ljubavna pisma Staljinu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U trećem desetljeću postojanja Planet art obećava da će nastaviti slijediti svoju misiju i biti “kazalište koje se pita”, što je njihov moto od samog početka.