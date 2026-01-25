Obavijesti

Galerija

Komentari 9
OVO SU NJIHOVE PRIČE

FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' počinje u ponedjeljak na Voyo RTL-a. Konkurencija među djevojkama nikada nije bila jača, a ovoga puta od početka znaju da će im dvojica muškaraca dijeliti ruže
FOTO Koju biste izabrali? Ovo su 24 djevojke koje se bore za srca dvojice 'Gospodina Savršenih'
JELENA M. (25) iz ZAGREBA za sebe kaže da je vrlo odgovorna te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, no ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno i biti shvaćena. Ne impresioniraju je površni komplimenti, a voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera. | Foto: RTL
1/25
JELENA M. (25) iz ZAGREBA za sebe kaže da je vrlo odgovorna te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, no ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno i biti shvaćena. Ne impresioniraju je površni komplimenti, a voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera. | Foto: RTL
Komentari 9

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026