Planirali su napad na koncertu Taylor Swift na turneji Eras: Počelo suđenje osumnjičenima

Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

Napad na koncert je spriječen radi suradnje austrijskih vlasti i američkih obavještajnih službi. Radi sigurnosnih razloga su koncerti otkazani. O tome se oglasila i Taylor Swift na društvenim mrežama

Admiral

Na rekordnoj turneji 'Eras' Taylor Swift su 2014. godine otkazana tri datuma nakon što je došlo do ozbiljnih prijetnji terorističkim napadom. Slučaj je to koji je šokirao javnost, a sada je započelo suđenje dvojici osumnjičenih za planiranje napada.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glavni optuženi je Beran A. koji je na sudu u Wiener Neustadtu priznao krivnju za sve optužbe osim pokušaja ubojstva. Inače, on je u zatvoru od kolovoza 2024. godine, kada je uhićen dva dana prije koncerta. Tužitelji tvrde da je od 2023. bio aktivni član terorističke organizacije i da je sudjelovao u planiranju napada na koncert. Navodno je širio propagandu tzv. Islamske države, a navode i da je 'otvoreno iskazivao podršku' toj organizaciji.

S njim je uhićen i Arda K., a za formiranje 'opasne terorističke ćelije' tereti se i Hasan E., koji je trenutno zatvoren u Saudijskoj Arabiji. Optužen je da je 2024. godine u Meki nožem napao zaštitara i ranio još četvero ljudi prije nego što je savladan. 

Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

Napad na koncert je spriječen radi suradnje austrijskih vlasti i američkih obavještajnih službi. Radi sigurnosnih razloga su koncerti otkazani. O tome se oglasila i Taylor Swift na društvenim mrežama i objavila kako ju je 'cijela situacija duboko potresla i ispunila osjećajem straha i krivnje'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Dara Bubamara o eksplicitnoj poruci u kojoj se hvali da je noć provela s mlađim: Svi mi zavide
SVI JU PODRŽALI

Dara Bubamara o eksplicitnoj poruci u kojoj se hvali da je noć provela s mlađim: Svi mi zavide

Srpska pjevačica našla se usred skandala nakon što je izašla snimka na kojoj navodno ona, prepričava kako je provela noć s muškarcem koji je od nje mlađi 20 godina
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 28. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
Jesu li Jelena Rozga i Ivan Huljić zaručeni? Evo što kaže pjevačica
RIJEŠILA MISTERIJ

Jesu li Jelena Rozga i Ivan Huljić zaručeni? Evo što kaže pjevačica

Nakon što je prsten na njezinoj ruci potaknuo dobro poznata nagađanja, pjevačica je odlučila razjasniti što se zapravo krije iza svega

