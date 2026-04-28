Planirali su napad na koncertu Taylor Swift na turneji Eras: Počelo suđenje osumnjičenima
Na rekordnoj turneji 'Eras' Taylor Swift su 2014. godine otkazana tri datuma nakon što je došlo do ozbiljnih prijetnji terorističkim napadom. Slučaj je to koji je šokirao javnost, a sada je započelo suđenje dvojici osumnjičenih za planiranje napada.
Glavni optuženi je Beran A. koji je na sudu u Wiener Neustadtu priznao krivnju za sve optužbe osim pokušaja ubojstva. Inače, on je u zatvoru od kolovoza 2024. godine, kada je uhićen dva dana prije koncerta. Tužitelji tvrde da je od 2023. bio aktivni član terorističke organizacije i da je sudjelovao u planiranju napada na koncert. Navodno je širio propagandu tzv. Islamske države, a navode i da je 'otvoreno iskazivao podršku' toj organizaciji.
S njim je uhićen i Arda K., a za formiranje 'opasne terorističke ćelije' tereti se i Hasan E., koji je trenutno zatvoren u Saudijskoj Arabiji. Optužen je da je 2024. godine u Meki nožem napao zaštitara i ranio još četvero ljudi prije nego što je savladan.
Napad na koncert je spriječen radi suradnje austrijskih vlasti i američkih obavještajnih službi. Radi sigurnosnih razloga su koncerti otkazani. O tome se oglasila i Taylor Swift na društvenim mrežama i objavila kako ju je 'cijela situacija duboko potresla i ispunila osjećajem straha i krivnje'.
