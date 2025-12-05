Obavijesti

Show

Komentari 0
velik ulog

Platinasta kartica na meti troje izazivača: Selma, Endrina i Otto kuhat će s dijelom recepta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Platinasta kartica na meti troje izazivača: Selma, Endrina i Otto kuhat će s dijelom recepta
5
Foto: NOVATV

Platinasta kartica trenutno je u Barbarinom vlasništvu, a njezina sudbina nimalo nije sigurna. Pred njom stoji troje snažnih izazivača spremnih preoteti joj karticu kroz čak četiri faze zahtjevnog izazova

Po prvi put ove sezone MasterChef ulazi u veliki okršaj za imunitet. Platinasta kartica, najpoželjniji status u kuhinji, večeras će biti na meti troje izazivača. No, iako je trenutno u Barbarinom vlasništvu, njezina sudbina nimalo nije sigurna. Pred njom stoji troje snažnih izazivača spremnih preoteti joj karticu kroz čak četiri faze zahtjevnog izazova. 

„Neobično mi je što ulazim u kuhinju, a ostali se penju na galeriju. Ovo izgleda kao stres test, a zapravo nije. Ulog je puno, puno veći“, priznat će Selma. „Malo me je strah jer imam dosta jake izazivače. Voljela bih da platinasta kartica ostane kod mene i dat ću sve od sebe“, reći će Barbara. 

Foto: NOVATV

Chef Stjepan jasno će postaviti pravila igre. „Danas na stol stavljamo najvrjedniju prednost u ovoj kuhinji. Iako je ona trenutno kod Barbare, svatko od vas je može preoteti. Može, ali i ne mora. Ako se Barbara uspješno odupre napadima izazivača, bit će korak bliže finalnom tjednu.“ 

„Ja Barbari danas ne bih bila u koži“, reći će Endrina, dok će Otto dodati: „Imao sam već zlatnu karticu, ali da barem osjetim platinastu na tjedan dana.“ 

Foto: NOVATV

Barbaru, Selmu, Endrinu i Otta očekuju četiri faze izazova, a svaka donosi bodove koji će odlučiti o ogromnoj prednosti u posljednjoj i najvažnijoj fazi u kojoj će replicirati jelo gostujućeg chefa Marka Đerića, prvog chefa u Srbiji koji je osvojio Michelinovu zvjezdicu i čak četiri Gault&Millau kapice. Pritom će kandidati u posljednjoj fazi izazova dobiti djelomično ili većinski nepotpune recepte, a količina izostavljenih dijelova recepata ovisit će o njihovoj uspješnosti u prethodnim fazama.  

Tko će pokazati znanje, tehniku, brzinu i hladnu glavu, a tko će posrnuti u ključnom trenutku, gledatelji će otkriti večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV. 

'MASTERCHEF' Čija će dekonstrukcija francuske salate biti najbolja? 'Izgleda kao prometna nesreća...'
Čija će dekonstrukcija francuske salate biti najbolja? 'Izgleda kao prometna nesreća...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa
OPET ZAVODI

FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa

Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem je pokazala kako u večernjim satima gleta zidove, stojeći na lojtri u skinny trapericama, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog
Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'
DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025