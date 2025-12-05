Platinasta kartica na meti troje izazivača: Selma, Endrina i Otto kuhat će s dijelom recepta

Po prvi put ove sezone MasterChef ulazi u veliki okršaj za imunitet. Platinasta kartica, najpoželjniji status u kuhinji, večeras će biti na meti troje izazivača. No, iako je trenutno u Barbarinom vlasništvu, njezina sudbina nimalo nije sigurna. Pred njom stoji troje snažnih izazivača spremnih preoteti joj karticu kroz čak četiri faze zahtjevnog izazova.

„Neobično mi je što ulazim u kuhinju, a ostali se penju na galeriju. Ovo izgleda kao stres test, a zapravo nije. Ulog je puno, puno veći“, priznat će Selma. „Malo me je strah jer imam dosta jake izazivače. Voljela bih da platinasta kartica ostane kod mene i dat ću sve od sebe“, reći će Barbara.

Chef Stjepan jasno će postaviti pravila igre. „Danas na stol stavljamo najvrjedniju prednost u ovoj kuhinji. Iako je ona trenutno kod Barbare, svatko od vas je može preoteti. Može, ali i ne mora. Ako se Barbara uspješno odupre napadima izazivača, bit će korak bliže finalnom tjednu.“

„Ja Barbari danas ne bih bila u koži“, reći će Endrina, dok će Otto dodati: „Imao sam već zlatnu karticu, ali da barem osjetim platinastu na tjedan dana.“

Barbaru, Selmu, Endrinu i Otta očekuju četiri faze izazova, a svaka donosi bodove koji će odlučiti o ogromnoj prednosti u posljednjoj i najvažnijoj fazi u kojoj će replicirati jelo gostujućeg chefa Marka Đerića, prvog chefa u Srbiji koji je osvojio Michelinovu zvjezdicu i čak četiri Gault&Millau kapice. Pritom će kandidati u posljednjoj fazi izazova dobiti djelomično ili većinski nepotpune recepte, a količina izostavljenih dijelova recepata ovisit će o njihovoj uspješnosti u prethodnim fazama.

Tko će pokazati znanje, tehniku, brzinu i hladnu glavu, a tko će posrnuti u ključnom trenutku, gledatelji će otkriti večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.