Obavijesti

Show

Komentari 0
'MASTERCHEF'

Čija će dekonstrukcija francuske salate biti najbolja? 'Izgleda kao prometna nesreća...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Čija će dekonstrukcija francuske salate biti najbolja? 'Izgleda kao prometna nesreća...'
5
Foto: NOVA TV

Kuhinjom će se proširiti i trenuci pravog oduševljenja kada žiri kuša tanjure koji su uspjeli spojiti tehniku, ideju i okus u modernu interpretaciju francuske salate. Razlika između najboljih i najslabijih bit će drastična

Nakon zadatka dekonstrukcije francuske salate u geometrijskim oblicima, večeras u 'MasterChef' kuhinji slijedi presudan trenutak tjedna 'pomaknute' gastronomije. Kandidati će stati pred članove žirija i čuti sud o tome koliko su njihovi tanjuri zapravo bili uspješni u kontekstu ovog zadatka.

MISTERIOZNO ZVONO Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

Već prije kušanja postat će jasno da neće sve proći glatko.

- Ja sam tu došao opravdati svoju poziciju na devetom mjestu, a ne znam koristiti ni pjenu ni espumu - priznat će Egon, dok će chef Goran zamoliti kandidate da dignu ruke oni koji su zadovoljni svojim jelom.

Foto: NOVA TV

Tek će ih četvero podignuti ruku, dok će Renata iskreno komentirati: 'Tanjur je jad i bijeda, stvarno se čudim sama sebi.'

Pred žirijem će se ubrzo naći pojedini tanjuri koji će izazvati podignute obrve i pokoju vrlo direktnu reakciju. 'Prometni znakovi?', upitat će chef Stjepan gledajući jedan od tanjura, a chef Goran će ga opisati rečenicom: 'Ovo izgleda kao prometna nesreća.'

Foto: NOVA TV

No kuhinjom će se proširiti i trenuci pravog oduševljenja kada žiri kuša tanjure koji su uspjeli spojiti tehniku, ideju i okus u modernu interpretaciju francuske salate. Razlika između najboljih i najslabijih bit će drastična, što će dodatno zaoštriti borbu za mjesta izazivača.

Foto: NOVA TV

Tko će pokazati viziju, preciznost i razumijevanje 'pomaknute' gastronomije, a tko će osvojiti titulu izazivača platinaste kartice, gledatelji će otkriti večeras u novoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!
NE SRAMI SE OBLINA

FOTO U tangicama je pokazala sve, a sad naglasila dekolte: Svi gledali u njezinu kombinaciju!

Jennifer Lopez bila je jedna od mnogih uzvanika na 'Woman in Entertainment Gala' u Beverly Hillsu. Ovih dana svi pričaju o njezinoj kombinaciji za nastup u Las Vegasu, a i sada je zaintrigirala mnoge
Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'
MISTERIOZNO ZVONO

Geometrija na tanjuru izbacila kandidate MasterChefa iz takta: 'Ovo je najgore što sam skuhao'

'Pomaknuta' francuska salata izazvala podijeljene dojmove. Krunoslav: 'Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu?'
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 4. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025