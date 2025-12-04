Čija će dekonstrukcija francuske salate biti najbolja? 'Izgleda kao prometna nesreća...'

Nakon zadatka dekonstrukcije francuske salate u geometrijskim oblicima, večeras u 'MasterChef' kuhinji slijedi presudan trenutak tjedna 'pomaknute' gastronomije. Kandidati će stati pred članove žirija i čuti sud o tome koliko su njihovi tanjuri zapravo bili uspješni u kontekstu ovog zadatka.

Već prije kušanja postat će jasno da neće sve proći glatko.

- Ja sam tu došao opravdati svoju poziciju na devetom mjestu, a ne znam koristiti ni pjenu ni espumu - priznat će Egon, dok će chef Goran zamoliti kandidate da dignu ruke oni koji su zadovoljni svojim jelom.

Foto: NOVA TV

Tek će ih četvero podignuti ruku, dok će Renata iskreno komentirati: 'Tanjur je jad i bijeda, stvarno se čudim sama sebi.'

Pred žirijem će se ubrzo naći pojedini tanjuri koji će izazvati podignute obrve i pokoju vrlo direktnu reakciju. 'Prometni znakovi?', upitat će chef Stjepan gledajući jedan od tanjura, a chef Goran će ga opisati rečenicom: 'Ovo izgleda kao prometna nesreća.'

Foto: NOVA TV

No kuhinjom će se proširiti i trenuci pravog oduševljenja kada žiri kuša tanjure koji su uspjeli spojiti tehniku, ideju i okus u modernu interpretaciju francuske salate. Razlika između najboljih i najslabijih bit će drastična, što će dodatno zaoštriti borbu za mjesta izazivača.

Foto: NOVA TV

Tko će pokazati viziju, preciznost i razumijevanje 'pomaknute' gastronomije, a tko će osvojiti titulu izazivača platinaste kartice, gledatelji će otkriti večeras u novoj epizodi 'MasterChefa' na Novoj TV.