Plavi ostavili crvene bez ijednog osvojenog boda u izazovu, a Vehid je prvi dobio crnu pregaču

Jutro nakon Markova odlaska, plavci su i dalje sabirali dojmove, a najteže je bilo Luciji koja je priznala: 'Kad se navikneš na nekoga skoro 50 dana, jako je teško'. Nikola i Viktor, koji su u show ušli kasnije, u dvorištu su komentirali gledaju li ostali na njih još uvijek kao na nove 'članove'. 'Mislim da smo puno donijeli timu i da su svi profitirali od toga što smo mi došli', smatrao je Viktor, a i Lucija je u sobi ostalima komentirala da bi se vjerojatno puno prije posvađala s Milenom i Anelom da su oni stigli u plave redove.

Mauro je kazao da bi volio malo bolje upoznati Nikolu jer je šutljiv i nije ga još uspio 'pročitati'. Timovi su stigli u kuhinju, gdje ih je dočekao chef Gretić i objasnio novi izazov. 'Najbolji pojedinac u pobjedničkom timu dobit će imunitet, a najlošiji u gubitničkom će postati prvi nominirani', najavio je. Kandidati će morati replicirati jelo Gretićevog kolege, začetnika koncepta new Balkan couisine – Vanje Puškara. 'Po meni najbolji kuhar u Srbiji, sigurno', kazao je timovima koji su gosta pozdravili s oduševljenjem.

- Tema je redizajn balkanske gastronomije. Mi uvijek nekako nosimo taj teret da su se neke države bolje brendirale i pozicionirale u svijetu gastronomije, a na neki način zanemarujemo bogatstvo koje mi imamo - kazao je Puškar timovima i otvorio zvono ispod kojeg se nalazilo njegovo jelo. Osnovne dvije namirnice jela su celer i poriluk. Konfitirani celer, punjen kremom od celera i poriluka, espuma od poriluka, karamelizirani orah, čips od batata, celera i pastrnjaka. 'Dosta izazovno, ali mi se jako sviđa', bio je zadovoljan Dominik, no većina kandidata bila je u panici.

- Može li mi netko objasniti? Mislim da ću pasti kao kruška i stiže mi crna pregača - Lucija je poručila. Timovi su se povukli i počeli dijeliti zadatke, a u crvenom timu Vehid se postavio kao vođa, što je zasmetalo Dominiku.

- Pa Vehid je krenuo pričati, a znam da je to moja zadaća. To je nepoštivanje. Ja sam poštovao druge dok su bili na vlasti - kritizirao je svog kolegu, 'Prirodno se treba steći autoritet. Pogotovo zbog zadnjih servisa, nema se više razloga pitati Vehida za išta'. 'Mislim da sam ja samo malo bolje shvatio taj recept pa su mene pitali', svoju stranu priče iznio je i Vehid.

Priprema je krenula, a iako su svi radili svoj tanjur, međusobno su si pomagali. Chef Gretić je zamjerio crvenima što je jedna osoba neke komponente radila za cijeli tim, a chef Puškar primijetio je nekoliko pogrešaka u pripremi. Nakon što je Gretić upozorio Vehida da više nije na poziciji vođe, Vehid se ispričao Dominiku što je vodio glavnu riječ pri objašnjavanju recepta. Crveni su imali dosta problema i nesigurnosti prilikom kuhanja, ali i nesuglasica u kojima su prednjačili Anel i Milena. On ju je optužio da se petlja u poslove drugih, a ona njega da gleda samo sebe i da je uzeo najviše kreme od svih ostalih.

Svi tanjuri na vrijeme su posluženi, a chef je kazao vođama da će po jedan tanjur svakog tima ostati neocijenjen. Timovi su bili prilično nesložni. Dominik je odmah ponudio svoj, no Roko Ć. je želio preuzeti odgovornost. Domagoj je, pak, želio maknuti Maurov tanjur jer je čuo komentar sous chefa kako je celer premastan, no Mauro se nije dao. U zadnjoj stotinki sekunde, Dominik je ipak svoj tanjur spustio s pulta, a i Lucija je izbacila svoj – oboje su kao razlog naveli neuspjeli čips na vrhu jela. 'Ali vi ste vođe timova i ostavljate vojsku da ide sama?', čudio se chef, no prihvatio je odluku.

Prvi su pred chefove stigli Nikola i Milena. Uz nekoliko stinih zamjerki, Milenina interpretacija svidjela im se, no Nikolino jelo i okusima i teksturama bilo je malo bolje te je odnio prvi bod plavima. Anel i Viktor hodali su sljedeći prema stolu. Zamjerke za Anelovo jelo bili su preveliki komadi oraha, no ostali segmenti bili su uspješno replicirani. I Viktorov tanjur bio je sjajan pa su chefovi poručili da će odlučivati nijanse. Čips je možda bio uspješniji, bod za plave! 'Toliko su sitne razlike da je gotovo nemoguće odlučiti na prvo kušanje', kazao je Gretić.

Chiara i Vehid bili su idući. Chiara je bila skeptična prema svom celeru, no okus je bio zadovoljavajuć. Vehidov celer bio je malo preslan chefu Puškaru, a chef Gretić imao je istu zamjerku za čips. 'Ovo se događa već tri-četiri puta zaredom', opomenuo je Vehida zbog soli pa Chiari dodijelio novi bod. 'Definitivno sam razočaran, nisam se nadao ovakvom ishodu', Vehid je kazao tužno. S 3-0, plavci su već osigurali pobjedu, no Roko Ć. i Roko K. mogli su barem ublažiti poraz.

Roko K. i Domagoj predali su svoje tanjure. Na Domagojevom tanjuru chefovima je nedostajala samo koja kap bučinova ulja više, no okusi su bili sjajni. Kod Roka je nedostajalo karamelizacije celera, a novi bod ponovno je otišao plavima. Mauro i Roko Ć. čekali su zadnje komentare. 'Meni je ovo najsličnije onome što je Vanja skuhao', Gretić je poručio zadovoljno Mauru. Rokovo jelo je bilo preslano, a chef Gretić odbio je čak i kušati – i peti bod pao je za plave.

Chefovi su poželjeli kušati i tanjure vođa koji su ostali iza te ih još jednom upitali zašto su skinuli svoja jela s pasa. 'Počnite raditi ono što je dobro za vaš tim. Štetite svome timu', kazao im je. 'To je ono što mi fali, ne znam što da odlučim. Sto pitanja si postavim... Žao mi je, ali ne znam kako da to ispravim', Dominik je poručio. Chef je zamjerio timovima što jela koja ostanu sa strane nitko od njih ne kuša pa često ne razumije na koji način su donijeli svoju odluku jer dobri tanjuri ostanu neocijenjeni. Prema mišljenju chefova, imunitet je ovaj put zaslužio Mauro, a u crvenom timu Roko Ć. i Vehid išli su u dvoboj za crnu pregaču. Nakon zadatka otkoštavanja batka i zabatka, crnu pregaču osvojio je Vehid.