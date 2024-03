Plavi tim bolje skuhao europske specijalitete i osvojio nagradu: 'Fenomenalno, oduševljen sam'

Jutro u kući u kulinarskom showu 'Hell's Kitchen' započelo je komentiranjem nominacija u kojima je jučer crnu pregaču dobio Domagoj. Marko, Chiara i Lucija osamili su se u dnevnom boravku. 'Imam nekako osjećaj da je najlakše bilo reći Domagoja... To je osoba koju nitko ne voli u kući. Ako pitaš svaku osobu s kim ne bi htio raditi, obično se pojavi Domagojevo', uvjerena je bila Lucija, dok je Chiara smatrala da on i dalje gleda samo sebe i ne radi za dobrobit cijelog tima.

- Nemam osjećaj da nisam baš omilljen ili da sam preomiljen. Ta se nominacija odnosila baš na grešku s rižom - smatra je, pak, Domagoj.

Stiglo je vrijeme za novi izazov, a chef Gretić timovima je objasnio da danas kreću na gastro putovanje po Europi, s ponuđenim namirnicama, tipičnima za osam zemalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: RTL

Prvo ih je čekala igra memory, u kojoj su brzo i spretno morali pronaći osam parova, a natjecao se tim protiv tima. U jurnjavi po studiju bolje se snašao plavi tim, koji je za samo nekoliko sekundi pobijedio.

Kako je u plavom timu jedan član više nego ponuđenih zemalja, plavci su morali izbaciti nekoga tko danas neće kuhati. Dogovaranje je počelo, a Tomislav se javio sam kad su ostali postali neodlučni.

Foto: RTL

- Bit ću out i to je to... Tu je trebao Marko izaći kao lider ispred nas i okrenuti se i reći 'ti' - komentirao je Tomo, a chef mu je poručio da može biti s timom i tijekom kuhanja komentirati i savjetovati ih,

- Ići ću u krug i nabijati im na nos sve i svašta... Kao da je chef Gretić s njima. Naravno, uz neku zezanciju - poručio je Tomo.

Izvlačenjem kuglica svaki član timova izvukao je zemlju čije će jelo pripremati. Neki su bili zadovoljni više, a neki manje. Za pripremanje jela timovi su imali 60 minuta.

Foto: RTL

- Nemojte mi raditi pjenice i kremice nego autohtono jelo, ono što bi ljudi jeli doma - poručio im je chef pa obišao radne jedinice kako bi udijelio savjete.

I kandidati su si među sobno pomagali savjetima, a Lucija je iskoristila činjenicu što u redovima imaju Francuza Viktora jer upravo je francusko jelo pripremala.

Milena je priznala da prvi put kuha paellu, Roko Ć. prvi put je pripremao svježeg bakalara, a Marjana je u žurbi zaboravila posoliti meso.

Chef Gretić primijetio je kako Lucija i Vehid rade pačja prsa na gotovo identičan način, a njoj je savjetovao da iskoristi pačju mast i za pripremu ostalih segmenata svog tanjura.

- Osjećam se moćno dok nadgledam - Tomo se šalio sa sous chefom Ivanom.

Stiglo je vrijeme za odbrojavanje posljednje minute i serviranje, a svi natjecatelji svoj su stol uspješno donijeli na pass.

Foto: RTL

- Probat ćemo zemlju protiv zemlje - najavio je chef pa prvo pozvao 'Šveđane' Dominika i Chiaru.

Chiara je donijela file lososa s umakom od krastavaca i kopra, uz dodatak glazirane cikle s brusnicom. No čim je zarezao ribu, chef je primijetio da je ostala sirova pa njezino jelo nije ni kušao.

Dominik mu je ponudio juhu od cikle, šampinjona, đumbira, cimeta i luka, salatu od kiselih krastavaca i ukiseljenih šampinjona, losos zapečen i poširan.

- Juha je prekrasnih zemljanih tonova, moćna! Losos je sjajno pečen, super! Pojeo bih ponovno - zadovoljan je bio chef i svojima donio bod.

Foto: RTL

Norveška je bila iduća, a tanjure su nosili Domagoj i Roko Ć.

Roko Ć. pripremio je juhu od poriluka, graška i bakalara uz dodatak čipsa od krumpira. Chef Gretić u jelu je našao malu košćicu, a primijetio je i da Roko nema baš iskustva sa svježim bakalarom.

Domagoj je pripremio suvidirani bakalar sa začinima, torticu od krumpira i dinstanog poriluka, umak od kiselog vrhnja, uz ulje od paljenog poriluka i mladog luka.

- Bod za plave - kratko je rekao chef.

Foto: RTL

Milena i Nikola pripremali su španjolsku paellu. Milena je priznala da nije baš zadovoljna, no chef ju je razuvjerio.

- Jako blizu prave paelle! Ugodno iznenađen! - komentirao je. I za Nikolinu paellu imao je riječi hvale.

- Pokušavam naći zamjerku i jako mi teško ide. Ljuto, aromatično... Dvije jako dobre paelle! Zbog samo par sitnica - plavi tim, bod! - rekao je.

Grčka jela kuhali su Anel i Viktor. Viktor je napravio svoju verziju musake od patlidžana i mljevenog mesa, jogurta s mentom i limunom, uz dodatak ulja od crnih maslina, rajčica i ljubičastog luka.

Foto: RTL

- Izgleda privlačno i mistično. Uzbudljivo! Ja to ne bih zvao musaka, rekao bih - ljudi, imam predjelo, probajte - vrlo sretan je bio Gretić.

Anel mu je donio patlidžan punjen mljevenim mesom, jogurt dressing s mentom i limunom, uz kus-kus s povrćem.

- Grčka hrana je kao grčki ljudi. Sve samo ne mirna - zamjerio mu je chef nedostatak okusa i maštovitost pa bod dodijelio plavima.

- Razočaran sam - priznao je Anel.

Mauro i Roko K. nosili su svoja talijanska jela. Roko je poslužio teleći steak s umakom od češnjaka i uljem od bosiljka i limuna, uz paštu od sušenih rajčica, češnjakom i origanom.

- Najbolji komad mesa koji si napravio dosad, sigurno! Ukusno, sočno! Fantazija! - bio je zadovoljan Gretić.

Mauro je skuhao tjesteninu sa šalšom sa sušenim i svježim rajčicama uz dodatak kravljeg sira te mariniranu i pohanu teletinu.

- Više sam očekivao od tebe... Bod za crvene - poručio je chef.

Marko i Marjana pripremali su austrijske specijalitete. Istrijanka je pripremila svoju verziju bečke šnicle uz dodatak repe i milerama te moussea od jabuke s hrenom.

Foto: RTL

- Zašto se bojite? - kritizirao je Gretić kandidate jer ne eksperimentiraju više, a zamjerio joj je i korištenje panko mrvica.

Marko je servirao teletinu na lešo uz dodatak povrća.

- Sterilno i dosadno! Gdje vam je duša? - rekao je chef koji nije mogao odlučiti pobjednika pa su Marjana i Marko otišli bez bodova.

Lucija i Vehid donijeli su dašak Francuske svojim pačjim prsima. Gretić je na prvi pogled Luciji zamjerio što je prsa prelila umakom, no meso ga je osvojilo.

- Doslovno savršeno! - komentirao je.

Vehidu je chef zamjerio pretjeranu slatkoću umaka. Uz puno muke, chef je odlučio i jednom i drugome dati po bod - Vehidov tanjur bio je vizulno ljepši, a Lucijini okusi bolje su se proželi.

Foto: RTL

Plavi su tako pobijedili rezultatom 4:3, a za nagradu su osvojili vrijedan masterclass.

U goste im je stigao iskusni sushi majstor Mladen Križanović, koji je svoj zanat brusio i na prestižnoj Tokyo Sushi Akademiji.

- Slušajte ga dobro, pišite što više, upijajte - savjetovao ih je Gretić, a chef Mladen otkrio im je sve tajne izrade sushija.

Plavci su bili i više nego zadovoljni prezentacijom.

- Fenomenalno, bio sam oduševljen - komentirao je Marko, a i ostali su potvrdili.

Kako će izgledati nova večera za goste, mogu li timovi uspješno proći još jedan servis i tko napušta show, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Hell's Kitchena'. Nova epizoda dostupan je 24 sata ranije na platformi Voyo.