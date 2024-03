Timovi idu na gastro putovanje Europom, a pobjednike čeka sat priznatog chefa Križanovića...

Dan nakon nominacija u 'Hell's Kitchenu', novo jutro u kući započet će šaputanjima. Lucija, Chiara i Marko odvojit će se i neće propustiti priliku komentirati Domagojevu nominaciju.

- Imam nekako osjećaj da je najlakše bilo reći Domagoja... To je osoba koju nitko ne voli u kući - kazat će Lucija, dodavši da njegova crna pregača nije samo rezultat jučerašnjeg kiksa s rižom na izazovu.

- Nemam osjećaj da nisam baš omiljen ili da sam preomiljen. Ta se nominacija odnosila baš na grešku s rižom - smatrat će, pak, Domagoj.

Foto: RTL

No vremena za previše razmišljanja neće biti jer kandidate očekuje novi izazov, a ovaj put odlaze na gastro putovanje Europom, od Norveške, preko Francuske, do Grčke. Svatko od njih kuhat će jelo tipično za tu državu. Nakon kratke igre brzine i spretnosti, pobjednički će tim dobiti malu prednost pri kuhanju u glavnom izazovu, a plavi tim, zbog jednog člana viška, morat će odabrati tko od njih neće kuhati.

- Bit ću out i to je to... Tu je trebao Marko izaći kao lider ispred nas okrenuti se i reći – ti - komentirat će odabrani natjecatelj.

Kad krene kuhanje, chef Gretić proći će radnim jedinicama kako bi vidio što pripremaju timovi. Od pačjih prsa, teletine, do paelle, bakalara i lososa, kandidati će se baciti na posao. Kad stigne vrijeme za kušanje, chef Gretić očekivat će eksploziju okusa, no neki tanjuri neće ga se posebno dojmiti. S druge strane, nekolicina natjecatelja pobrat će same riječi hvale.

Foto: RTL

- Super, pojeo bih ovo ponovno - poručit će jednom kandidatu, dok će drugom kazati:

- Izgleda privlačno i mistično. Uzbudljivo!

Ipak, pobjednički tim može biti samo jedan, a njih očekuje prava poslastica za kraj dana – masterclass gosta chefa, iskusnog i cijenjenog sushi majstora Mladena Križanovića, koji je svoj zanat brusio i na prestižnoj Tokyo Sushi Akademiji.

Foto: RTL

- Slušajte ga dobro, pišite što više, upijajte - savjetovat će ih Gretić, a chef Mladen otkrit će im sve tajne izrade sushija.

Kako će proći „europski“ izazov, tko će najviše oduševiti i hoće li pobjednici biti zadovoljni nagradom, pokazat će nova epizoda 'Hell's Kitchena' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na streaming platformi Voyo.