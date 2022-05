Plavi tim u 'Survivoru' pretrpio poraz, a Sumejja je razočarana: Ne uživam u poligonu kao prije

S rezultatom 8:4 crveni je tim u 'Survivoru' pobijedio plave te odahnuo zbog toga što njegovi članovi ne moraju ponavljati isti scenarij da drugi put zaredom sudjeluju na nominacijama. Crveni su u novom izazovu bili spretniji i sposobniji, pa će na nadolazećem Plemenskom vijeću biti mirni i sigurni od nominacija na kojima će plavi tim glasovati za kandidata koji će se s Minom natjecati za ostanak u showu.

Težak poraz kandidatima plavog tima ostavio je gorak okus u ustima zbog toga što će i ovoga tjedna u duel morati poslati jednog svog člana, a posebno je teško pao Sumejji koja je nakon igre bila vidno razočarana. „Očito je moja glava otišla u krivom smjeru. Malo neke druge misli, a ne da uživam u poligonima koliko sam uživala prije, pa onda to utječe na mene, ali vratit ću se ja. Samo trebam prenoćiti i biti sama barem malo, barem ja tako rješavam svoje probleme. Od sljedećeg moram uživati kao što sam uživala do sada jer me tek tad porazi neće dirati“, poručila je Sumejja.



Prije odlaska na nove nominacije, pred plavim je timom novi izazov za osobni imunitet koji će potencijalno utjecati na ionako nepredvidiv tijek glasovanja. Jedan kandidat osvojit će ogrlicu koja će ga štititi od nominacija, dok će ostali tek nakon glasovanja doznati hoće li se baš njihovo ime najviše puta napisati na papiru.



Dosad smo u plavom timu imali prilike vidjeti razne rasplete na nominacijama, zbog čega niti jedan kandidat nije u potpunosti siguran od izglasavanja.

Od preostalih kandidata gotovo je svatko barem jednom na nominacijama ugledao svoje ime, a Roko, Goran i Nevena već su sudjelovali u duelu, no tek će se doznati hoće li se ostali članovi opet okrenuti protiv jednog od njih ili će na novim nominacijama najviše glasova skupiti netko drugi.



Osvajanje ogrlice osobnog imuniteta iz tjedna u tjedan kandidatima postaje sve važnije, dok je odgovor na pitanje za koga će svatko od njih glasovati sve neizvjesniji. Na prošlim nominacijama crveni je tim izglasao Minu, a sada je na plavima red da kažu svoje. Koga će nominirati plavi tim, doznat će se u idućoj epizodi!

