Playboyeva zečica Ena pokazala lice bez šminke, ali i nova usta

Za razliku od prijašnjih fotografija na kojima je uvijek sređena i odjevena u provokativne modne kombinacije, Ena je sada pozirala bez imalo šminke i pokazala kako izgleda u svom prirodnom izdanju...

<p>Playboyeva zečica <strong>Ena Friedrich </strong>(34), koju gledatelji pamte po showu 'Ljepotice i genijalci', nakon što je tri mjeseca provela u Zagrebu u izolaciji, pojurila je u Primošten na kratki odmor. Ena, iako živi u Zagrebu, odrasla je u Primoštenu, a tamo je sada odvela i dečka <strong>Daniela Kiša</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena voli pokazivati seksepilno tijelo</strong></p><p>Za razliku od prijašnjih fotografija na kojima je uvijek sređena i odjevena u provokativne modne kombinacije, Ena je sada pozirala bez imalo šminke i pokazala kako izgleda u svom prirodnom izdanju. </p><p>- Na odmoru sam - napisala je Ena uz fotografiju s plaže. </p><p>Osim što je ležala na plaži dok se njezin Daniel kupao, Ena je otišla i do Splita na novu estetsku korekciju. Već prije je najavila da će malo 'popraviti' usne. Nije znatno velika razlika, ali je popunila donju usnicu.</p><p>- Sada sam simetrična i nemam više one bore smijalice - kaže Ena. </p><p>Playboyeva zečica na sebi je dosad imala nekoliko korekcija i to ne skriva. Operirala je nos, stavila filere u usne i korigirala je jednu dojku. Sve je to obavila još prije desetak godina. </p>