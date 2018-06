Plazi, skače, visi i pada: Ma što će njemu uopće neki kaskader

Na setu filma 'Mission: Impossible – Fallout' Cruise bez pomoći kaskadera u veljači je sa zgrade Tate Moderna skakao na helikopter, a radi opasne scene i ozljede čitavo je snimanje kasnilo nekoliko mjeseci.

Foto: Screehnsot Američki glumac Tom Cruise i na setu nove

Neustrašivi glumac koji je ujedno, po vlastitom priznanju, i adrenalinski ovisnik u 56. godini se ozlijedio na setu najnovijeg akcijskog filma. Snimanje se dodatno otegnulo prošlog kolovoza kada je, također u Londonu, glumac snimao skok između dvije zgrade.

Foto: Screehnsot Skačući između dvije zgrade u uskim trapericama i privezan samo sajlom Cruise je “krivo” sletio i skoro slomio nogu. Radi ozlijeđenog gležnja tjednima se oporavljao

U videu koji u međuvremenu kola internetom vidi se da glumac 'profula' sletište i zabije se u zid. Čim se vrati na noge i počne trčati vidljivo je da jako šepa te da se ozbiljno ozlijedio. On je jedan od rijetkih holivudskih glumaca koji apsolutno inzistiraju da sami rade opasne scene. U 'Knight and Day' s Cameron Diaz Cruise je 'odvozio' cijelu scenu s motorom, a redatelju Jamesu Mangoldu je dio scena čak i sugerirao.

Foto: Screehnsot Bilo je jasno da je jako ozlijeđen nakon što je počeo vući nogu i cupkati kada se uspravio, no scenu je snimio

U 'Collateralu' Michaela Manna tjednima je, kaže, poput najteže plesne scene svaki dan satima vježbao scenu pucnjave u noćnom klubu tijekom koje se njegov lik, profesionalni ubojica, rješava čitave vojske ljudi koji mu želi stati na put.

Foto: IMDB

U drugom nastavku 'Nemoguće misije' Johna Wooa Cruise je inzistirao da želi snimiti scene na stijeni. Woo je, navodno, užasnut gledao kako Cruise klizi sa stijene i u zadnji se trenutak hvata za malu pukotinu te - ne pogine. Prije početka snimanja 'Posljednjeg samuraja' glumac je pola godine trenirao samurajske i borilačke vještine. Tijekom scena s mačevima njegov se kolega okliznuo i pravi je mač prošao nekoliko centimetara od njegovog grla.

Iako radi svoje predanosti Scijentologiji Cruise nema vremena vidjeti kćerkicu Suri koju ima s bivšom ženom, neki upoznati kažu kako vjera njegov fanatizam i perfekcionizam kanalizira u pripreme za filmove koje snima.

Foto: Victoria Jones/Press Association/PIXSELL

S obzirom na to da nije karakterni glumac Cruise se ne bavi povijesnim istraživanjima već se koncentrira na - tjelesne komponente i opasnost. Možda najsuludiji njegov potez bio je kad je inzistirao da u četvrtom nastavku 'Nemoguće misije' on, a ne kaskader, snimaju scenu na neboderu Burj Khalifa u Dubaiju. Za tu je potrebu dao otkaz osiguravajućoj kući koja mu je branila da on plazi, skače, visi i pada s visine od 800 metara privezan samo špagom za helikopter.

Foto: Patricia Schlein/Press Association/PIXSELL

- On je rođen bez osjećaja za strah i s najvećim, čeličnim j****a na svijetu - rekao je za njega kolega kaskader.

ULOGE BEZ KASKADERA

SVOJE JE AKCIJSKE SCENE SNIMAO I INDIANA JONES

Iako Harrison Ford nije fanatičan poput Toma Cruisea voli biti upleten u sve što radi i uživa u snimanju akcije. Kada bi zaključio da je za njega nešto ipak previše, Forda bi zamijenio jedan od najlegendarnijih kaskadera ikad, Vic Armstrong.

Foto: IMDB

NEO SE KUPAO U LEDU DA BI SE MOGAO STALNO TUĆI

Keanu Reeves je za vrijeme snimanja 'Matrixa' bio u top formi no svejedno je bio toliko 'izubijan' da je noći provodio u ledenim kupkama radi kojih je pak stalno bio bolestan i kašljao.

Foto: Promo

ŽESTOKA CURA MEĐU ŽESTOKIM MOMCIMA

Angelina Jolie poznata je kao osoba koja voli akciju, mačeve i napetost nije čudno da je odlučila većinu scena u filmu 'Salt' (i mnogima drugima) odraditi sama te je na taj način zaradila i ožiljak na čelu.